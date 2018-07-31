ejecutar continuamente un script
amaro88:
Un saludo.
Hola a todos,
estoy intentando codificar un script similar al Easy Order, el problema es que una vez que termina la funcion "onStart" creo que se detiene su ejecución, por lo que no puedo capturar los clics del ratón y demás. En cambio veo que el Easy Order es un script (no un expert advisor) y que una vez que lo ejecutas sigue en funcionamiento. ¿Hay alguna forma de hacer eso con un script?
Un saludo.
Hola! EasyOrder sí es un EA.
Yendo a la página del producto se aprecia lo siguiente:
Saludos y exito con tu código.
