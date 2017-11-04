Imposible instalar experto en MACOX

Hola

He comprado este indicador https://www.mql5.com/es/market/product/4158

No soy capaz de instalarlo en un MAC, el enlace del Install on the Terminal no funciona. 

Sale el siguiente mensaje


Me pueden ayudar, gracias.
Útilidad comercial Control adora
  • comentarios: 6
  • 65.00 USD
  • 2014.05.14
  • Sergio D. Rocha
  • www.mql5.com
La Controladora es como un controlador Español, un Asesor Experto simple pero potente que le permite controlar su trading con facilidad y precisión. ¿Desea detener su trade cuando el precio cruza una línea de tendencia? No te preocupes, la Controladora puede hacerlo. ¿Quieres tomar ganancias cuando el precio alcanza la parte superior de un...
 
Para instalar los productos del Market debes usar Windows forzosamente. No podrás instalarlos ni en MAC ni en Linux.  Saludos.
 
