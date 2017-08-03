El bróker australiano, Vantage FX, ha lanzado MetaTrader 5 con la cobertura (hedging)
Una migración a MetaTrader 5 en gran escala va a empezando a tomar efecto también en Australia. Uno de los brókers de mayor importancia, Vantage FX, regulado por la Comisión Australiana de Inversiones y Valores (ASIC), ha ofrecido la plataforma HFT de la última generación a sus clientes. Como las ventajas clave del producto, los representantes de la Vantage FX nombran las amplias capacidades del Trading Algorítmico, que permiten a los traders utilizar las señales comerciales y los Asesores Expertos en su trabajo. Aparte de eso, el bróker destaca especialmente la opción built-in de la cobertura (hedging) de las posiciones comerciales.
«En la nueva plataforma, MetaQuotes Software conservó todas las funciones que habían convertido el MetaTrader 4 en una herramienta perfecta para operar en el Forex, y luego las había mejorado— según la declaración del director del márketing y ventas de Vantage FX, David Bily, sobre el lanzamiento de MetaTrader 5. La última versión del MetaTrader tiene una importancia considerable para los traders profesionales, ya que ofrece una posibilidad de la cobertura (hedging). Eso fue un argumento de peso a favor de la actualización de la plataforma, es que la colaboración entre Vantage FX y MetaQuotes Software formada históricamente significa que nosotros siempre nos encontramos en la línea principal de las tecnologías, estando consientes de las innovaciones, ofreciendo un producto innovador a los traders».
«El desarrollo natural del mercado y de la comunidad Forex tiende a la dirección de MetaTrader 5, continúa el Señor Bily. Nosotros actuamos a la predicción y deseamos encontrar esta tendencia completamente preparados con el fin de satisfacer los requerimientos de nuestros clientes que cambian constantemente. MetaTrader 5 parece bastante a la cuarta versión, pero en su esencia se trata de una plataforma de nueva generación para los clientes de Vantage FX. Aparte de la posibilidad de operar con divisas, mercancías e índices, la plataforma MetaTrader 5 permite a sus clientes analizar la profundidad del mercado de parte de nuestro proveedor de liquidez. La presencia, tanto del sistema del registro de compensación (netting) como de la cobertura (hedging), permite a los traders que trabajan en MetaTrader 5 mantener los riesgos en su cuenta bajo un control completo y permanente».