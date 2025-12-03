🎯 Copy Trade by Samurai Trader – Agora disponível na Doo Prime!

Com o aumento de conteúdos sobre copy trade no YouTube Brasil, chegou a hora de apresentar oficialmente o meu trabalho.

Apresento a vocês o Copy Trade by Samurai Trader, hospedado na corretora Doo Prime!



🔗 Abra sua conta na Doo Prime:

👉 https://lnkd.in/gYxfPRyi



📊 Acompanhe meu desempenho em tempo real (Copy Trade Doo Prime):

👉https://lnkd.in/gwFzci-W Trader $500



Nessa página você pode conferir estatísticas completas da conta, incluindo rentabilidade, número de operações, drawdown e muito mais.



📊 Clique no link abaixo para abrir a página de registro e seguir meu sinal:

👉https://lnkd.in/gATnnwB6



💸 Sem taxa de adesão, nem assinatura mensal.

Você só paga uma comissão de performance se houver lucro.

📅 Taxa de performance:

✅ 50% dos lucros ficam com você

✅ 50% é a minha comissão de performance

📌 Sem ganhos? Sem cobrança.



📈 Outros links para acompanhamento e verificação de desempenho:

🔹 MQL5: https://lnkd.in/geNrfzyh

🔹 MyFXBook: https://lnkd.in/gZk_VucR

🔒 Com uma estratégia baseada em price action, fluxo institucional e gestão de risco profissional, meu objetivo é entregar consistência e responsabilidade em cada operação.

💬 Qualquer dúvida, deixe nos comentários.

Agradeço pela confiança de todos que já me acompanham e seguem meus sinais. Vamos juntos rumo à consistência!



— Flávio T. Murakami | Samurai Trader

