Murakami Flavio Toshio

Samurai Trader 500

Murakami Flavio Toshio
0 reviews
5 weeks
0 / 0 USD
growth since 2025 -20%
DooTechnology-Live
1:500
Trades:
31
Profit Trades:
20 (64.51%)
Loss Trades:
11 (35.48%)
Best trade:
74.20 USD
Worst trade:
-53.24 USD
Gross Profit:
195.65 USD (5 125 pips)
Gross Loss:
-270.36 USD (10 614 pips)
Maximum consecutive wins:
6 (11.87 USD)
Maximal consecutive profit:
84.43 USD (2)
Sharpe Ratio:
-0.09
Trading activity:
87.61%
Max deposit load:
18.13%
Latest trade:
2 days ago
Trades per week:
11
Avg holding time:
1 day
Recovery Factor:
-0.47
Long Trades:
18 (58.06%)
Short Trades:
13 (41.94%)
Profit Factor:
0.72
Expected Payoff:
-2.41 USD
Average Profit:
9.78 USD
Average Loss:
-24.58 USD
Maximum consecutive losses:
3 (-109.26 USD)
Maximal consecutive loss:
-109.26 USD (3)
Monthly growth:
-19.89%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
77.89 USD
Maximal:
160.36 USD (34.86%)
Relative drawdown:
By Balance:
34.86% (160.36 USD)
By Equity:
19.69% (81.17 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
USDJPY.s 25
GBPJPY.s 4
CHFJPY.s 1
EURJPY.s 1
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY.s -15
GBPJPY.s -62
CHFJPY.s 1
EURJPY.s 1
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY.s -607
GBPJPY.s -5.2K
CHFJPY.s 221
EURJPY.s 112
Best trade: +74.20 USD
Worst trade: -53 USD
Maximum consecutive wins: 2
Maximum consecutive losses: 3
Maximal consecutive profit: +11.87 USD
Maximal consecutive loss: -109.26 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "DooTechnology-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

🎯 Copy Trade by Samurai Trader – Agora disponível na Doo Prime!
Com o aumento de conteúdos sobre copy trade no YouTube Brasil, chegou a hora de apresentar oficialmente o meu trabalho.
 Apresento a vocês o Copy Trade by Samurai Trader, hospedado na corretora Doo Prime!

🔗 Abra sua conta na Doo Prime:
 👉 https://lnkd.in/gYxfPRyi

📊 Acompanhe meu desempenho em tempo real (Copy Trade Doo Prime):
 👉https://lnkd.in/gwFzci-W Trader $500

 Nessa página você pode conferir estatísticas completas da conta, incluindo rentabilidade, número de operações, drawdown e muito mais.

📊 Clique no link abaixo para abrir a página de registro e seguir meu sinal:
👉https://lnkd.in/gATnnwB6

💸 Sem taxa de adesão, nem assinatura mensal.
 Você só paga uma comissão de performance se houver lucro.
 📅 Taxa de performance:
 ✅ 50% dos lucros ficam com você
 ✅ 50% é a minha comissão de performance
 📌 Sem ganhos? Sem cobrança.


📈 Outros links para acompanhamento e verificação de desempenho:
 🔹 MQL5: https://lnkd.in/geNrfzyh

🔹 MyFXBook: https://lnkd.in/gZk_VucR

🔒 Com uma estratégia baseada em price action, fluxo institucional e gestão de risco profissional, meu objetivo é entregar consistência e responsabilidade em cada operação.
💬 Qualquer dúvida, deixe nos comentários.

Agradeço pela confiança de todos que já me acompanham e seguem meus sinais. Vamos juntos rumo à consistência!


— Flávio T. Murakami | Samurai Trader

No reviews
2025.12.22 00:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 14:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 01:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 10:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 10:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
