- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY.s
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY.s
|80
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY.s
|1.7K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DooTechnology-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
🎯 Copy Trade by Samurai Trader – Agora disponível na Doo Prime!
Com o aumento de conteúdos sobre copy trade no YouTube Brasil, chegou a hora de apresentar oficialmente o meu trabalho.
Apresento a vocês o Copy Trade by Samurai Trader, hospedado na corretora Doo Prime!
🔗 Abra sua conta na Doo Prime:
👉 https://lnkd.in/gYxfPRyi
📊 Acompanhe meu desempenho em tempo real (Copy Trade Doo Prime):
👉https://lnkd.in/gwFzci-W Trader $500
Nessa página você pode conferir estatísticas completas da conta, incluindo rentabilidade, número de operações, drawdown e muito mais.
📊 Clique no link abaixo para abrir a página de registro e seguir meu sinal:
👉https://lnkd.in/gATnnwB6
💸 Sem taxa de adesão, nem assinatura mensal.
Você só paga uma comissão de performance se houver lucro.
📅 Taxa de performance:
✅ 50% dos lucros ficam com você
✅ 50% é a minha comissão de performance
📌 Sem ganhos? Sem cobrança.
📈 Outros links para acompanhamento e verificação de desempenho:
🔹 MQL5: https://lnkd.in/geNrfzyh
🔹 MyFXBook: https://lnkd.in/gZk_VucR
🔒 Com uma estratégia baseada em price action, fluxo institucional e gestão de risco profissional, meu objetivo é entregar consistência e responsabilidade em cada operação.
💬 Qualquer dúvida, deixe nos comentários.
Agradeço pela confiança de todos que já me acompanham e seguem meus sinais. Vamos juntos rumo à consistência!
— Flávio T. Murakami | Samurai Trader
USD
USD
USD