Murakami Flavio Toshio

Samurai Trader 500

Murakami Flavio Toshio
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
0%
DooTechnology-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
6 (75.00%)
Loss Trade:
2 (25.00%)
Best Trade:
74.20 USD
Worst Trade:
-21.35 USD
Profitto lordo:
106.70 USD (2 507 pips)
Perdita lorda:
-27.17 USD (775 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (84.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
84.43 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.37
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.88%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
3.73
Long Trade:
7 (87.50%)
Short Trade:
1 (12.50%)
Fattore di profitto:
3.93
Profitto previsto:
9.94 USD
Profitto medio:
17.78 USD
Perdita media:
-13.59 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-21.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-21.35 USD (1)
Crescita mensile:
21.07%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
16.15 USD
Massimale:
21.35 USD (5.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.67% (3.04 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY.s 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY.s 80
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY.s 1.7K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +74.20 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +84.43 USD
Massima perdita consecutiva: -21.35 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DooTechnology-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

🎯 Copy Trade by Samurai Trader – Agora disponível na Doo Prime!
Com o aumento de conteúdos sobre copy trade no YouTube Brasil, chegou a hora de apresentar oficialmente o meu trabalho.
 Apresento a vocês o Copy Trade by Samurai Trader, hospedado na corretora Doo Prime!

🔗 Abra sua conta na Doo Prime:
 👉 https://lnkd.in/gYxfPRyi

📊 Acompanhe meu desempenho em tempo real (Copy Trade Doo Prime):
 👉https://lnkd.in/gwFzci-W Trader $500

 Nessa página você pode conferir estatísticas completas da conta, incluindo rentabilidade, número de operações, drawdown e muito mais.

📊 Clique no link abaixo para abrir a página de registro e seguir meu sinal:
👉https://lnkd.in/gATnnwB6

💸 Sem taxa de adesão, nem assinatura mensal.
 Você só paga uma comissão de performance se houver lucro.
 📅 Taxa de performance:
 ✅ 50% dos lucros ficam com você
 ✅ 50% é a minha comissão de performance
 📌 Sem ganhos? Sem cobrança.


📈 Outros links para acompanhamento e verificação de desempenho:
 🔹 MQL5: https://lnkd.in/geNrfzyh

🔹 MyFXBook: https://lnkd.in/gZk_VucR

🔒 Com uma estratégia baseada em price action, fluxo institucional e gestão de risco profissional, meu objetivo é entregar consistência e responsabilidade em cada operação.
💬 Qualquer dúvida, deixe nos comentários.

Agradeço pela confiança de todos que já me acompanham e seguem meus sinais. Vamos juntos rumo à consistência!


— Flávio T. Murakami | Samurai Trader

Non ci sono recensioni
2025.12.03 10:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 10:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
