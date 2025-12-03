- Croissance
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|USDJPY.s
|8
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|USDJPY.s
|80
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|USDJPY.s
|1.7K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "DooTechnology-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
🎯 Copy Trade by Samurai Trader – Agora disponível na Doo Prime!
Com o aumento de conteúdos sobre copy trade no YouTube Brasil, chegou a hora de apresentar oficialmente o meu trabalho.
Apresento a vocês o Copy Trade by Samurai Trader, hospedado na corretora Doo Prime!
🔗 Abra sua conta na Doo Prime:
👉 https://lnkd.in/gYxfPRyi
📊 Acompanhe meu desempenho em tempo real (Copy Trade Doo Prime):
👉https://lnkd.in/gwFzci-W Trader $500
Nessa página você pode conferir estatísticas completas da conta, incluindo rentabilidade, número de operações, drawdown e muito mais.
📊 Clique no link abaixo para abrir a página de registro e seguir meu sinal:
👉https://lnkd.in/gATnnwB6
💸 Sem taxa de adesão, nem assinatura mensal.
Você só paga uma comissão de performance se houver lucro.
📅 Taxa de performance:
✅ 50% dos lucros ficam com você
✅ 50% é a minha comissão de performance
📌 Sem ganhos? Sem cobrança.
📈 Outros links para acompanhamento e verificação de desempenho:
🔹 MQL5: https://lnkd.in/geNrfzyh
🔹 MyFXBook: https://lnkd.in/gZk_VucR
🔒 Com uma estratégia baseada em price action, fluxo institucional e gestão de risco profissional, meu objetivo é entregar consistência e responsabilidade em cada operação.
💬 Qualquer dúvida, deixe nos comentários.
Agradeço pela confiança de todos que já me acompanham e seguem meus sinais. Vamos juntos rumo à consistência!
— Flávio T. Murakami | Samurai Trader
