Murakami Flavio Toshio

Samurai Trader 500

Murakami Flavio Toshio
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
0%
DooTechnology-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
8
Bénéfice trades:
6 (75.00%)
Perte trades:
2 (25.00%)
Meilleure transaction:
74.20 USD
Pire transaction:
-21.35 USD
Bénéfice brut:
106.70 USD (2 507 pips)
Perte brute:
-27.17 USD (775 pips)
Gains consécutifs maximales:
2 (84.43 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
84.43 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.37
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.88%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
3.73
Longs trades:
7 (87.50%)
Courts trades:
1 (12.50%)
Facteur de profit:
3.93
Rendement attendu:
9.94 USD
Bénéfice moyen:
17.78 USD
Perte moyenne:
-13.59 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-21.35 USD)
Perte consécutive maximale:
-21.35 USD (1)
Croissance mensuelle:
21.07%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
16.15 USD
Maximal:
21.35 USD (5.58%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.67% (3.04 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY.s 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY.s 80
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY.s 1.7K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +74.20 USD
Pire transaction: -21 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +84.43 USD
Perte consécutive maximale: -21.35 USD

🎯 Copy Trade by Samurai Trader – Agora disponível na Doo Prime!
Com o aumento de conteúdos sobre copy trade no YouTube Brasil, chegou a hora de apresentar oficialmente o meu trabalho.
 Apresento a vocês o Copy Trade by Samurai Trader, hospedado na corretora Doo Prime!

🔗 Abra sua conta na Doo Prime:
 👉 https://lnkd.in/gYxfPRyi

📊 Acompanhe meu desempenho em tempo real (Copy Trade Doo Prime):
 👉https://lnkd.in/gwFzci-W Trader $500

 Nessa página você pode conferir estatísticas completas da conta, incluindo rentabilidade, número de operações, drawdown e muito mais.

📊 Clique no link abaixo para abrir a página de registro e seguir meu sinal:
👉https://lnkd.in/gATnnwB6

💸 Sem taxa de adesão, nem assinatura mensal.
 Você só paga uma comissão de performance se houver lucro.
 📅 Taxa de performance:
 ✅ 50% dos lucros ficam com você
 ✅ 50% é a minha comissão de performance
 📌 Sem ganhos? Sem cobrança.


📈 Outros links para acompanhamento e verificação de desempenho:
 🔹 MQL5: https://lnkd.in/geNrfzyh

🔹 MyFXBook: https://lnkd.in/gZk_VucR

🔒 Com uma estratégia baseada em price action, fluxo institucional e gestão de risco profissional, meu objetivo é entregar consistência e responsabilidade em cada operação.
💬 Qualquer dúvida, deixe nos comentários.

Agradeço pela confiança de todos que já me acompanham e seguem meus sinais. Vamos juntos rumo à consistência!


— Flávio T. Murakami | Samurai Trader

