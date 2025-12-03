SinyallerBölümler
Murakami Flavio Toshio

Samurai Trader 500

Murakami Flavio Toshio
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
0%
DooTechnology-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
6 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (25.00%)
En iyi işlem:
74.20 USD
En kötü işlem:
-21.35 USD
Brüt kâr:
106.70 USD (2 507 pips)
Brüt zarar:
-27.17 USD (775 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (84.43 USD)
Maksimum ardışık kâr:
84.43 USD (2)
Sharpe oranı:
0.37
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.88%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
3.73
Alış işlemleri:
7 (87.50%)
Satış işlemleri:
1 (12.50%)
Kâr faktörü:
3.93
Beklenen getiri:
9.94 USD
Ortalama kâr:
17.78 USD
Ortalama zarar:
-13.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-21.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-21.35 USD (1)
Aylık büyüme:
21.07%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
16.15 USD
Maksimum:
21.35 USD (5.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.67% (3.04 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY.s 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY.s 80
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY.s 1.7K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +74.20 USD
En kötü işlem: -21 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +84.43 USD
Maksimum ardışık zarar: -21.35 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DooTechnology-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

🎯 Copy Trade by Samurai Trader – Agora disponível na Doo Prime!
Com o aumento de conteúdos sobre copy trade no YouTube Brasil, chegou a hora de apresentar oficialmente o meu trabalho.
 Apresento a vocês o Copy Trade by Samurai Trader, hospedado na corretora Doo Prime!

🔗 Abra sua conta na Doo Prime:
 👉 https://lnkd.in/gYxfPRyi

📊 Acompanhe meu desempenho em tempo real (Copy Trade Doo Prime):
 👉https://lnkd.in/gwFzci-W Trader $500

 Nessa página você pode conferir estatísticas completas da conta, incluindo rentabilidade, número de operações, drawdown e muito mais.

📊 Clique no link abaixo para abrir a página de registro e seguir meu sinal:
👉https://lnkd.in/gATnnwB6

💸 Sem taxa de adesão, nem assinatura mensal.
 Você só paga uma comissão de performance se houver lucro.
 📅 Taxa de performance:
 ✅ 50% dos lucros ficam com você
 ✅ 50% é a minha comissão de performance
 📌 Sem ganhos? Sem cobrança.


📈 Outros links para acompanhamento e verificação de desempenho:
 🔹 MQL5: https://lnkd.in/geNrfzyh

🔹 MyFXBook: https://lnkd.in/gZk_VucR

🔒 Com uma estratégia baseada em price action, fluxo institucional e gestão de risco profissional, meu objetivo é entregar consistência e responsabilidade em cada operação.
💬 Qualquer dúvida, deixe nos comentários.

Agradeço pela confiança de todos que já me acompanham e seguem meus sinais. Vamos juntos rumo à consistência!


— Flávio T. Murakami | Samurai Trader

İnceleme yok
2025.12.03 10:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 10:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Samurai Trader 500
Ayda 100 USD
0%
0
0
USD
457
USD
2
0%
8
75%
100%
3.92
9.94
USD
1%
1:500
Kopyala

