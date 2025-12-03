СигналыРазделы
Murakami Flavio Toshio

Samurai Trader 500

Murakami Flavio Toshio
0 отзывов
5 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 -20%
DooTechnology-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
31
Прибыльных трейдов:
20 (64.51%)
Убыточных трейдов:
11 (35.48%)
Лучший трейд:
74.20 USD
Худший трейд:
-53.24 USD
Общая прибыль:
195.65 USD (5 125 pips)
Общий убыток:
-270.36 USD (10 614 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (11.87 USD)
Макс. прибыль в серии:
84.43 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.09
Торговая активность:
87.61%
Макс. загрузка депозита:
18.13%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.47
Длинных трейдов:
18 (58.06%)
Коротких трейдов:
13 (41.94%)
Профит фактор:
0.72
Мат. ожидание:
-2.41 USD
Средняя прибыль:
9.78 USD
Средний убыток:
-24.58 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-109.26 USD)
Макс. убыток в серии:
-109.26 USD (3)
Прирост в месяц:
-19.89%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
77.89 USD
Максимальная:
160.36 USD (34.86%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.86% (160.36 USD)
По эквити:
19.69% (81.17 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY.s 25
GBPJPY.s 4
CHFJPY.s 1
EURJPY.s 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY.s -15
GBPJPY.s -62
CHFJPY.s 1
EURJPY.s 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY.s -607
GBPJPY.s -5.2K
CHFJPY.s 221
EURJPY.s 112
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +74.20 USD
Худший трейд: -53 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +11.87 USD
Макс. убыток в серии: -109.26 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DooTechnology-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

🎯 Copy Trade by Samurai Trader – Agora disponível na Doo Prime!
Com o aumento de conteúdos sobre copy trade no YouTube Brasil, chegou a hora de apresentar oficialmente o meu trabalho.
 Apresento a vocês o Copy Trade by Samurai Trader, hospedado na corretora Doo Prime!

🔗 Abra sua conta na Doo Prime:
 👉 https://lnkd.in/gYxfPRyi

📊 Acompanhe meu desempenho em tempo real (Copy Trade Doo Prime):
 👉https://lnkd.in/gwFzci-W Trader $500

 Nessa página você pode conferir estatísticas completas da conta, incluindo rentabilidade, número de operações, drawdown e muito mais.

📊 Clique no link abaixo para abrir a página de registro e seguir meu sinal:
👉https://lnkd.in/gATnnwB6

💸 Sem taxa de adesão, nem assinatura mensal.
 Você só paga uma comissão de performance se houver lucro.
 📅 Taxa de performance:
 ✅ 50% dos lucros ficam com você
 ✅ 50% é a minha comissão de performance
 📌 Sem ganhos? Sem cobrança.


📈 Outros links para acompanhamento e verificação de desempenho:
 🔹 MQL5: https://lnkd.in/geNrfzyh

🔹 MyFXBook: https://lnkd.in/gZk_VucR

🔒 Com uma estratégia baseada em price action, fluxo institucional e gestão de risco profissional, meu objetivo é entregar consistência e responsabilidade em cada operação.
💬 Qualquer dúvida, deixe nos comentários.

Agradeço pela confiança de todos que já me acompanham e seguem meus sinais. Vamos juntos rumo à consistência!


— Flávio T. Murakami | Samurai Trader

Нет отзывов
2025.12.22 00:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 14:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 01:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 10:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 10:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
