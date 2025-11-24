SignalsSections
Soo Ye Kai

Skysoo99 DARWIN LANM

Soo Ye Kai
0 reviews
5 weeks
0 / 0 USD
Copy for 888 USD per month
growth since 2025 -1%
Darwinex-Live
1:200
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
399
Profit Trades:
182 (45.61%)
Loss Trades:
217 (54.39%)
Best trade:
155.67 USD
Worst trade:
-126.69 USD
Gross Profit:
4 021.92 USD (356 320 pips)
Gross Loss:
-5 002.78 USD (94 029 pips)
Maximum consecutive wins:
6 (178.09 USD)
Maximal consecutive profit:
178.09 USD (6)
Sharpe Ratio:
-0.07
Trading activity:
96.19%
Max deposit load:
16.75%
Latest trade:
23 minutes ago
Trades per week:
113
Avg holding time:
1 day
Recovery Factor:
-0.80
Long Trades:
191 (47.87%)
Short Trades:
208 (52.13%)
Profit Factor:
0.80
Expected Payoff:
-2.46 USD
Average Profit:
22.10 USD
Average Loss:
-23.05 USD
Maximum consecutive losses:
8 (-114.88 USD)
Maximal consecutive loss:
-215.22 USD (7)
Monthly growth:
-0.94%
Algo trading:
94%
Drawdown by balance:
Absolute:
987.78 USD
Maximal:
1 229.08 USD (1.23%)
Relative drawdown:
By Balance:
1.21% (1 210.82 USD)
By Equity:
0.21% (204.99 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
AUDUSD 31
USDCHF 28
GBPUSD 23
USDJPY 21
USDSGD 21
USDCAD 20
EURUSD 20
XAUUSD 19
WS30 19
XAGUSD 17
NZDUSD 17
NI225 16
SP500 16
UK100 16
GDAXI 15
NDX 14
XTIUSD 12
XLV 9
DIA 9
XLF 8
SPYG 8
SPY 8
GLD 8
XLI 5
XLP 5
XLY 3
SPYV 2
XLK 2
XLB 2
XLC 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDUSD 147
USDCHF -128
GBPUSD -18
USDJPY -105
USDSGD 63
USDCAD -89
EURUSD -14
XAUUSD -35
WS30 -3
XAGUSD 126
NZDUSD 20
NI225 -79
SP500 15
UK100 -38
GDAXI 140
NDX 10
XTIUSD -1
XLV -81
DIA -93
XLF -210
SPYG -79
SPY -89
GLD -33
XLI -3
XLP -262
XLY -55
SPYV -18
XLK -36
XLB -38
XLC -5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDUSD 1.5K
USDCHF -1.1K
GBPUSD 220
USDJPY -2.6K
USDSGD 960
USDCAD -924
EURUSD -187
XAUUSD -1.1K
WS30 -96
XAGUSD 2.6K
NZDUSD 308
NI225 -1.2K
SP500 516
UK100 -77
GDAXI 9.8K
NDX 1.1K
XTIUSD 4
XLV -310
DIA -889
XLF -290
SPYG -236
SPY -1.1K
GLD -98
XLI -42
XLP -334
XLY -179
SPYV -11
XLK -250
XLB -33
XLC -12
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +155.67 USD
Worst trade: -127 USD
Maximum consecutive wins: 6
Maximum consecutive losses: 7
Maximal consecutive profit: +178.09 USD
Maximal consecutive loss: -114.88 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Darwinex-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 37
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
0.63 × 136
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 4
TickmillUK-Live
1.00 × 6
PrimeCodex-MT5
1.05 × 453
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
Darwinex-Live
1.57 × 2497
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.22 × 27
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Ava-Real 1-MT5
2.80 × 5
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
VantageFXInternational-Live
3.17 × 35
AdmiralMarkets-Live
3.59 × 298
KuberaCapitalMarkets-Server
3.95 × 37
18 more...
No reviews
2025.11.25 03:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.24 23:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 23:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
