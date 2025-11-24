- Growth
Trades:
399
Profit Trades:
182 (45.61%)
Loss Trades:
217 (54.39%)
Best trade:
155.67 USD
Worst trade:
-126.69 USD
Gross Profit:
4 021.92 USD (356 320 pips)
Gross Loss:
-5 002.78 USD (94 029 pips)
Maximum consecutive wins:
6 (178.09 USD)
Maximal consecutive profit:
178.09 USD (6)
Sharpe Ratio:
-0.07
Trading activity:
96.19%
Max deposit load:
16.75%
Latest trade:
23 minutes ago
Trades per week:
113
Avg holding time:
1 day
Recovery Factor:
-0.80
Long Trades:
191 (47.87%)
Short Trades:
208 (52.13%)
Profit Factor:
0.80
Expected Payoff:
-2.46 USD
Average Profit:
22.10 USD
Average Loss:
-23.05 USD
Maximum consecutive losses:
8 (-114.88 USD)
Maximal consecutive loss:
-215.22 USD (7)
Monthly growth:
-0.94%
Algo trading:
94%
Drawdown by balance:
Absolute:
987.78 USD
Maximal:
1 229.08 USD (1.23%)
Relative drawdown:
By Balance:
1.21% (1 210.82 USD)
By Equity:
0.21% (204.99 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|31
|USDCHF
|28
|GBPUSD
|23
|USDJPY
|21
|USDSGD
|21
|USDCAD
|20
|EURUSD
|20
|XAUUSD
|19
|WS30
|19
|XAGUSD
|17
|NZDUSD
|17
|NI225
|16
|SP500
|16
|UK100
|16
|GDAXI
|15
|NDX
|14
|XTIUSD
|12
|XLV
|9
|DIA
|9
|XLF
|8
|SPYG
|8
|SPY
|8
|GLD
|8
|XLI
|5
|XLP
|5
|XLY
|3
|SPYV
|2
|XLK
|2
|XLB
|2
|XLC
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDUSD
|147
|USDCHF
|-128
|GBPUSD
|-18
|USDJPY
|-105
|USDSGD
|63
|USDCAD
|-89
|EURUSD
|-14
|XAUUSD
|-35
|WS30
|-3
|XAGUSD
|126
|NZDUSD
|20
|NI225
|-79
|SP500
|15
|UK100
|-38
|GDAXI
|140
|NDX
|10
|XTIUSD
|-1
|XLV
|-81
|DIA
|-93
|XLF
|-210
|SPYG
|-79
|SPY
|-89
|GLD
|-33
|XLI
|-3
|XLP
|-262
|XLY
|-55
|SPYV
|-18
|XLK
|-36
|XLB
|-38
|XLC
|-5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDUSD
|1.5K
|USDCHF
|-1.1K
|GBPUSD
|220
|USDJPY
|-2.6K
|USDSGD
|960
|USDCAD
|-924
|EURUSD
|-187
|XAUUSD
|-1.1K
|WS30
|-96
|XAGUSD
|2.6K
|NZDUSD
|308
|NI225
|-1.2K
|SP500
|516
|UK100
|-77
|GDAXI
|9.8K
|NDX
|1.1K
|XTIUSD
|4
|XLV
|-310
|DIA
|-889
|XLF
|-290
|SPYG
|-236
|SPY
|-1.1K
|GLD
|-98
|XLI
|-42
|XLP
|-334
|XLY
|-179
|SPYV
|-11
|XLK
|-250
|XLB
|-33
|XLC
|-12
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +155.67 USD
Worst trade: -127 USD
Maximum consecutive wins: 6
Maximum consecutive losses: 7
Maximal consecutive profit: +178.09 USD
Maximal consecutive loss: -114.88 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Darwinex-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.19 × 37
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.63 × 136
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 4
|
TickmillUK-Live
|1.00 × 6
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 453
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|1.56 × 36
|
Darwinex-Live
|1.57 × 2497
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|2.22 × 27
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|2.80 × 5
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live
|3.17 × 35
|
AdmiralMarkets-Live
|3.59 × 298
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.95 × 37
No reviews
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
888 USD per month
-1%
0
0
USD
USD
99K
USD
USD
5
94%
399
45%
96%
0.80
-2.46
USD
USD
1%
1:200