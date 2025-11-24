- Büyüme
İşlemler:
21
Kârla kapanan işlemler:
13 (61.90%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (38.10%)
En iyi işlem:
54.48 USD
En kötü işlem:
-105.41 USD
Brüt kâr:
299.73 USD (10 558 pips)
Brüt zarar:
-292.45 USD (13 383 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (80.47 USD)
Maksimum ardışık kâr:
80.47 USD (6)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.10%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.07
Alış işlemleri:
9 (42.86%)
Satış işlemleri:
12 (57.14%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
0.35 USD
Ortalama kâr:
23.06 USD
Ortalama zarar:
-36.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-49.09 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-105.41 USD (1)
Aylık büyüme:
0.01%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
62.53 USD
Maksimum:
105.41 USD (0.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.15% (148.22 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|3
|XAUUSD
|3
|USDJPY
|3
|AUDUSD
|2
|XAGUSD
|2
|GBPUSD
|2
|NZDUSD
|2
|USDSGD
|2
|USDCAD
|1
|USDCHF
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|0
|XAUUSD
|-27
|USDJPY
|-11
|AUDUSD
|98
|XAGUSD
|-33
|GBPUSD
|-62
|NZDUSD
|17
|USDSGD
|29
|USDCAD
|-21
|USDCHF
|18
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-94
|XAUUSD
|-2.7K
|USDJPY
|-207
|AUDUSD
|1K
|XAGUSD
|-634
|GBPUSD
|-756
|NZDUSD
|256
|USDSGD
|397
|USDCAD
|-208
|USDCHF
|141
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +54.48 USD
En kötü işlem: -105 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +80.47 USD
Maksimum ardışık zarar: -49.09 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.19 × 37
|
Darwinex-Live
|0.39 × 1723
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.67 × 132
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
TickmillUK-Live
|1.00 × 6
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 4
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 453
|
ICMarketsSC-MT5
|1.56 × 36
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|2.22 × 27
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|2.80 × 5
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live
|3.17 × 35
|
AdmiralMarkets-Live
|3.59 × 298
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.95 × 37
