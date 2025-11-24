SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Skysoo99 DARWIN LANM
Soo Ye Kai

Skysoo99 DARWIN LANM

Soo Ye Kai
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 888 USD karşılığında kopyalayın
0%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
21
Kârla kapanan işlemler:
13 (61.90%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (38.10%)
En iyi işlem:
54.48 USD
En kötü işlem:
-105.41 USD
Brüt kâr:
299.73 USD (10 558 pips)
Brüt zarar:
-292.45 USD (13 383 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (80.47 USD)
Maksimum ardışık kâr:
80.47 USD (6)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.10%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.07
Alış işlemleri:
9 (42.86%)
Satış işlemleri:
12 (57.14%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
0.35 USD
Ortalama kâr:
23.06 USD
Ortalama zarar:
-36.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-49.09 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-105.41 USD (1)
Aylık büyüme:
0.01%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
62.53 USD
Maksimum:
105.41 USD (0.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.15% (148.22 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 3
XAUUSD 3
USDJPY 3
AUDUSD 2
XAGUSD 2
GBPUSD 2
NZDUSD 2
USDSGD 2
USDCAD 1
USDCHF 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 0
XAUUSD -27
USDJPY -11
AUDUSD 98
XAGUSD -33
GBPUSD -62
NZDUSD 17
USDSGD 29
USDCAD -21
USDCHF 18
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -94
XAUUSD -2.7K
USDJPY -207
AUDUSD 1K
XAGUSD -634
GBPUSD -756
NZDUSD 256
USDSGD 397
USDCAD -208
USDCHF 141
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +54.48 USD
En kötü işlem: -105 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +80.47 USD
Maksimum ardışık zarar: -49.09 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 37
Darwinex-Live
0.39 × 1723
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
0.67 × 132
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
TickmillUK-Live
1.00 × 6
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 4
PrimeCodex-MT5
1.05 × 453
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.22 × 27
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Ava-Real 1-MT5
2.80 × 5
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
VantageFXInternational-Live
3.17 × 35
AdmiralMarkets-Live
3.59 × 298
KuberaCapitalMarkets-Server
3.95 × 37
17 daha fazla...
İnceleme yok
2025.11.24 23:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 23:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
