- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
21
Profit Trade:
13 (61.90%)
Loss Trade:
8 (38.10%)
Best Trade:
54.48 USD
Worst Trade:
-105.41 USD
Profitto lordo:
299.73 USD (10 558 pips)
Perdita lorda:
-292.45 USD (13 383 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (80.47 USD)
Massimo profitto consecutivo:
80.47 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.10%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.07
Long Trade:
9 (42.86%)
Short Trade:
12 (57.14%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.35 USD
Profitto medio:
23.06 USD
Perdita media:
-36.56 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-49.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-105.41 USD (1)
Crescita mensile:
0.01%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
62.53 USD
Massimale:
105.41 USD (0.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.15% (148.22 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|3
|XAUUSD
|3
|USDJPY
|3
|AUDUSD
|2
|XAGUSD
|2
|GBPUSD
|2
|NZDUSD
|2
|USDSGD
|2
|USDCAD
|1
|USDCHF
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|0
|XAUUSD
|-27
|USDJPY
|-11
|AUDUSD
|98
|XAGUSD
|-33
|GBPUSD
|-62
|NZDUSD
|17
|USDSGD
|29
|USDCAD
|-21
|USDCHF
|18
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-94
|XAUUSD
|-2.7K
|USDJPY
|-207
|AUDUSD
|1K
|XAGUSD
|-634
|GBPUSD
|-756
|NZDUSD
|256
|USDSGD
|397
|USDCAD
|-208
|USDCHF
|141
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +54.48 USD
Worst Trade: -105 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +80.47 USD
Massima perdita consecutiva: -49.09 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.19 × 37
|
Darwinex-Live
|0.39 × 1723
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.67 × 132
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
TickmillUK-Live
|1.00 × 6
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 4
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 453
|
ICMarketsSC-MT5
|1.56 × 36
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|2.22 × 27
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|2.80 × 5
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live
|3.17 × 35
|
AdmiralMarkets-Live
|3.59 × 298
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.95 × 37
