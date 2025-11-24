- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
411
Прибыльных трейдов:
189 (45.98%)
Убыточных трейдов:
222 (54.01%)
Лучший трейд:
155.67 USD
Худший трейд:
-126.69 USD
Общая прибыль:
4 098.47 USD (358 619 pips)
Общий убыток:
-5 083.51 USD (94 305 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (178.09 USD)
Макс. прибыль в серии:
178.09 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.07
Торговая активность:
96.19%
Макс. загрузка депозита:
16.75%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
110
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.80
Длинных трейдов:
196 (47.69%)
Коротких трейдов:
215 (52.31%)
Профит фактор:
0.81
Мат. ожидание:
-2.40 USD
Средняя прибыль:
21.69 USD
Средний убыток:
-22.90 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-114.88 USD)
Макс. убыток в серии:
-215.22 USD (7)
Прирост в месяц:
-1.07%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
987.78 USD
Максимальная:
1 229.08 USD (1.23%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.21% (1 210.82 USD)
По эквити:
0.21% (204.99 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|31
|USDCHF
|28
|GBPUSD
|23
|USDJPY
|21
|USDSGD
|21
|USDCAD
|20
|EURUSD
|20
|WS30
|20
|XAUUSD
|19
|UK100
|18
|XAGUSD
|17
|NZDUSD
|17
|SP500
|17
|NI225
|16
|GDAXI
|15
|NDX
|15
|XTIUSD
|12
|XLV
|11
|DIA
|10
|GLD
|9
|XLF
|8
|SPYG
|8
|SPY
|8
|XLI
|5
|XLP
|5
|XLY
|4
|SPYV
|3
|XLK
|3
|XLB
|2
|XLC
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDUSD
|147
|USDCHF
|-128
|GBPUSD
|-18
|USDJPY
|-105
|USDSGD
|63
|USDCAD
|-89
|EURUSD
|-14
|WS30
|4
|XAUUSD
|-35
|UK100
|-14
|XAGUSD
|126
|NZDUSD
|20
|SP500
|27
|NI225
|-79
|GDAXI
|140
|NDX
|21
|XTIUSD
|-1
|XLV
|-114
|DIA
|-106
|GLD
|-11
|XLF
|-210
|SPYG
|-79
|SPY
|-89
|XLI
|-3
|XLP
|-262
|XLY
|-54
|SPYV
|-36
|XLK
|-52
|XLB
|-38
|XLC
|-5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDUSD
|1.5K
|USDCHF
|-1.1K
|GBPUSD
|220
|USDJPY
|-2.6K
|USDSGD
|960
|USDCAD
|-924
|EURUSD
|-187
|WS30
|-38
|XAUUSD
|-1.1K
|UK100
|387
|XAGUSD
|2.6K
|NZDUSD
|308
|SP500
|723
|NI225
|-1.2K
|GDAXI
|9.8K
|NDX
|2.3K
|XTIUSD
|4
|XLV
|-384
|DIA
|-1K
|GLD
|281
|XLF
|-290
|SPYG
|-236
|SPY
|-1.1K
|XLI
|-42
|XLP
|-334
|XLY
|-175
|SPYV
|-21
|XLK
|-334
|XLB
|-33
|XLC
|-12
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +155.67 USD
Худший трейд: -127 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +178.09 USD
Макс. убыток в серии: -114.88 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.19 × 37
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.63 × 136
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 4
|
TickmillUK-Live
|1.00 × 6
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 453
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|1.56 × 36
|
Darwinex-Live
|1.57 × 2497
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|2.22 × 27
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|2.80 × 5
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live
|3.17 × 35
|
AdmiralMarkets-Live
|3.59 × 298
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.95 × 37
Нет отзывов
