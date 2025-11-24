СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Skysoo99 DARWIN LANM
Soo Ye Kai

Skysoo99 DARWIN LANM

Soo Ye Kai
0 отзывов
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 888 USD в месяц
прирост с 2025 -1%
Darwinex-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
411
Прибыльных трейдов:
189 (45.98%)
Убыточных трейдов:
222 (54.01%)
Лучший трейд:
155.67 USD
Худший трейд:
-126.69 USD
Общая прибыль:
4 098.47 USD (358 619 pips)
Общий убыток:
-5 083.51 USD (94 305 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (178.09 USD)
Макс. прибыль в серии:
178.09 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.07
Торговая активность:
96.19%
Макс. загрузка депозита:
16.75%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
110
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.80
Длинных трейдов:
196 (47.69%)
Коротких трейдов:
215 (52.31%)
Профит фактор:
0.81
Мат. ожидание:
-2.40 USD
Средняя прибыль:
21.69 USD
Средний убыток:
-22.90 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-114.88 USD)
Макс. убыток в серии:
-215.22 USD (7)
Прирост в месяц:
-1.07%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
987.78 USD
Максимальная:
1 229.08 USD (1.23%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.21% (1 210.82 USD)
По эквити:
0.21% (204.99 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDUSD 31
USDCHF 28
GBPUSD 23
USDJPY 21
USDSGD 21
USDCAD 20
EURUSD 20
WS30 20
XAUUSD 19
UK100 18
XAGUSD 17
NZDUSD 17
SP500 17
NI225 16
GDAXI 15
NDX 15
XTIUSD 12
XLV 11
DIA 10
GLD 9
XLF 8
SPYG 8
SPY 8
XLI 5
XLP 5
XLY 4
SPYV 3
XLK 3
XLB 2
XLC 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDUSD 147
USDCHF -128
GBPUSD -18
USDJPY -105
USDSGD 63
USDCAD -89
EURUSD -14
WS30 4
XAUUSD -35
UK100 -14
XAGUSD 126
NZDUSD 20
SP500 27
NI225 -79
GDAXI 140
NDX 21
XTIUSD -1
XLV -114
DIA -106
GLD -11
XLF -210
SPYG -79
SPY -89
XLI -3
XLP -262
XLY -54
SPYV -36
XLK -52
XLB -38
XLC -5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDUSD 1.5K
USDCHF -1.1K
GBPUSD 220
USDJPY -2.6K
USDSGD 960
USDCAD -924
EURUSD -187
WS30 -38
XAUUSD -1.1K
UK100 387
XAGUSD 2.6K
NZDUSD 308
SP500 723
NI225 -1.2K
GDAXI 9.8K
NDX 2.3K
XTIUSD 4
XLV -384
DIA -1K
GLD 281
XLF -290
SPYG -236
SPY -1.1K
XLI -42
XLP -334
XLY -175
SPYV -21
XLK -334
XLB -33
XLC -12
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +155.67 USD
Худший трейд: -127 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +178.09 USD
Макс. убыток в серии: -114.88 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 37
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
0.63 × 136
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 4
TickmillUK-Live
1.00 × 6
PrimeCodex-MT5
1.05 × 453
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
Darwinex-Live
1.57 × 2497
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.22 × 27
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Ava-Real 1-MT5
2.80 × 5
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
VantageFXInternational-Live
3.17 × 35
AdmiralMarkets-Live
3.59 × 298
KuberaCapitalMarkets-Server
3.95 × 37
еще 18...
Нет отзывов
2025.11.25 03:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.24 23:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 23:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
