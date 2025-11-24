SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Skysoo99 DARWIN LANM
Soo Ye Kai

Skysoo99 DARWIN LANM

Soo Ye Kai
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 888 USD par mois
0%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
21
Bénéfice trades:
13 (61.90%)
Perte trades:
8 (38.10%)
Meilleure transaction:
54.48 USD
Pire transaction:
-105.41 USD
Bénéfice brut:
299.73 USD (10 558 pips)
Perte brute:
-292.45 USD (13 383 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (80.47 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
80.47 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
3.10%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
32
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.07
Longs trades:
9 (42.86%)
Courts trades:
12 (57.14%)
Facteur de profit:
1.02
Rendement attendu:
0.35 USD
Bénéfice moyen:
23.06 USD
Perte moyenne:
-36.56 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-49.09 USD)
Perte consécutive maximale:
-105.41 USD (1)
Croissance mensuelle:
0.01%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
62.53 USD
Maximal:
105.41 USD (0.11%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.15% (148.22 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 3
XAUUSD 3
USDJPY 3
AUDUSD 2
XAGUSD 2
GBPUSD 2
NZDUSD 2
USDSGD 2
USDCAD 1
USDCHF 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 0
XAUUSD -27
USDJPY -11
AUDUSD 98
XAGUSD -33
GBPUSD -62
NZDUSD 17
USDSGD 29
USDCAD -21
USDCHF 18
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -94
XAUUSD -2.7K
USDJPY -207
AUDUSD 1K
XAGUSD -634
GBPUSD -756
NZDUSD 256
USDSGD 397
USDCAD -208
USDCHF 141
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +54.48 USD
Pire transaction: -105 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +80.47 USD
Perte consécutive maximale: -49.09 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 37
Darwinex-Live
0.39 × 1723
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
0.67 × 132
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
TickmillUK-Live
1.00 × 6
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 4
PrimeCodex-MT5
1.05 × 453
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.22 × 27
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Ava-Real 1-MT5
2.80 × 5
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
VantageFXInternational-Live
3.17 × 35
AdmiralMarkets-Live
3.59 × 298
KuberaCapitalMarkets-Server
3.95 × 37
17 plus...
Aucun avis
2025.11.24 23:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 23:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
