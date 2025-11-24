Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsEU-MT5 0.00 × 1 GFXSecurities-GFXSECURITIES 0.00 × 1 AdmiralsGroup-Live 0.00 × 1 Exness-MT5Real 0.00 × 3 OneRoyal-Server 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 1 RoboForex-ECN 0.15 × 33 VTMarkets-Live 0.19 × 37 Darwinex-Live 0.39 × 1723 AmanaCapital-Live 0.63 × 875 Pepperstone-MT5-Live01 0.67 × 132 Exness-MT5Real3 0.85 × 167 ForexTimeFXTM-Live01 0.94 × 17 TickmillUK-Live 1.00 × 6 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 1.00 × 4 PrimeCodex-MT5 1.05 × 453 ICMarketsSC-MT5 1.56 × 36 SMCapitalMarkets-Live2 2.00 × 1 XMGlobal-MT5 2 2.22 × 27 HFMarketsGlobal-Live1 2.50 × 2 Ava-Real 1-MT5 2.80 × 5 BlackBullMarkets-Live 3.00 × 1 VantageFXInternational-Live 3.17 × 35 AdmiralMarkets-Live 3.59 × 298 KuberaCapitalMarkets-Server 3.95 × 37 17 plus...