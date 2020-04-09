Optimum lot size calculator
- Utilities
- Chia Leilypour
- Version: 1.0
Important Note:
Before using it in a real account test it in your demo account.
//+------------------------------------------------------------------+
//| Optimum_Lot_Size.mq5 |
//| Copyright 2023, MetaQuotes Ltd. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2023, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property script_show_inputs
#include <Trade/Trade.mqh>
#include <Trade/PositionInfo.mqh>
CTrade Trading;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
input bool IsBuy=true;
input double StopLoss;
input double TakeProfit;
input double RiskPercent=0.01;
double LotSize;
void OnStart()
{
double temp_RiskPercent=RiskPercent;
double Ask=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK);
double Bid=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
if(temp_RiskPercent>0.04) temp_RiskPercent=0.04;
if (IsBuy && StopLoss !=0.0)
{
LotSize=OptimumLotSize(Symbol(),Ask,StopLoss,temp_RiskPercent);
Trading.Buy(LotSize,Symbol(),Ask,StopLoss,TakeProfit);
}
if (!IsBuy && StopLoss !=0.0)
{
LotSize=OptimumLotSize(Symbol(),Bid,StopLoss,temp_RiskPercent);
Trading.Sell(LotSize,Symbol(),Bid,StopLoss,TakeProfit);
}
}
double OptimumLotSize(string symbol,double EntryPoint, double StoppLoss, double RiskPercent)
{
int Diigit =SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_DIGITS);
double OneLotValue =MathPow(10,Diigit);
double ask =SymbolInfoDouble("GBPUSD",SYMBOL_ASK);
double bid =SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_BID);
string BaseCurrency =SymbolInfoString(symbol,SYMBOL_CURRENCY_BASE);
string ProfitCurency =SymbolInfoString(symbol,SYMBOL_CURRENCY_PROFIT);
string AccountCurency =AccountInfoString(ACCOUNT_CURRENCY);
double AllowedLoss =RiskPercent*AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY);
double LossPoint =MathAbs(EntryPoint-StoppLoss);
double Lotsize;
if (ProfitCurency==AccountCurency)
{
Lotsize=AllowedLoss/LossPoint;
Lotsize=NormalizeDouble(Lotsize/OneLotValue,2);
return(Lotsize);
}
else if (BaseCurrency==AccountCurency)
{
AllowedLoss=ask*AllowedLoss; //// Allowed loss in Profit currency Example: USDCHF-----> Return allowed loss in CHF
Lotsize=AllowedLoss/LossPoint;
Lotsize=NormalizeDouble(Lotsize/OneLotValue,2);
return(Lotsize);
}
else
{
string TransferCurrency=AccountCurency+ProfitCurency;
ask=SymbolInfoDouble(TransferCurrency,SYMBOL_ASK);
if(ask!=0)
{
AllowedLoss=ask*AllowedLoss; //// Allowed loss in Profit currency Example: USDCHF-----> Return allowed loss in CHF
Lotsize=AllowedLoss/LossPoint;
Lotsize=NormalizeDouble(Lotsize/OneLotValue,2);
return(Lotsize);
}
else
{
TransferCurrency=ProfitCurency+AccountCurency;
ask=SymbolInfoDouble(TransferCurrency,SYMBOL_ASK);
ask=1/ask;
AllowedLoss=ask*AllowedLoss; //// Allowed loss in Profit currency Example: USDCHF-----> Return allowed loss in CHF
Lotsize=AllowedLoss/LossPoint;
Lotsize=NormalizeDouble(Lotsize/OneLotValue,2);
return(Lotsize);
}
if (ProfitCurency=="JPY")
{
Lotsize=AllowedLoss*1.5/LossPoint;
Lotsize=NormalizeDouble(Lotsize/OneLotValue,2);
return(Lotsize);
}
return Lotsize;
}
}