Optimum lot size calculator

Important Note:

Before using it in a real account test it in your demo account.


//+------------------------------------------------------------------+

//|                                             Optimum_Lot_Size.mq5 |

//|                                  Copyright 2023, MetaQuotes Ltd. |

//|                                             https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2023, MetaQuotes Ltd."

#property link      "https://www.mql5.com"

#property version   "1.00"

#property script_show_inputs

#include <Trade/Trade.mqh>

#include <Trade/PositionInfo.mqh>


CTrade Trading;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function                                    |

//+------------------------------------------------------------------+


input bool IsBuy=true;

input double StopLoss;

input double TakeProfit;

input double RiskPercent=0.01;

double LotSize; 

void OnStart()

  {   

      

      double temp_RiskPercent=RiskPercent;

      double Ask=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK);

      double Bid=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

       

      

      

      

      

      if(temp_RiskPercent>0.04) temp_RiskPercent=0.04;

      

      if (IsBuy && StopLoss !=0.0)

      {

         LotSize=OptimumLotSize(Symbol(),Ask,StopLoss,temp_RiskPercent);

         Trading.Buy(LotSize,Symbol(),Ask,StopLoss,TakeProfit);  

         

      }

      

      if (!IsBuy && StopLoss !=0.0)

      {

         LotSize=OptimumLotSize(Symbol(),Bid,StopLoss,temp_RiskPercent);

         Trading.Sell(LotSize,Symbol(),Bid,StopLoss,TakeProfit);  

      

      }

   

  }








double OptimumLotSize(string symbol,double EntryPoint, double StoppLoss, double RiskPercent)

{

      int            Diigit         =SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_DIGITS);

      double         OneLotValue    =MathPow(10,Diigit);

      

      double         ask            =SymbolInfoDouble("GBPUSD",SYMBOL_ASK);

      

      double         bid            =SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_BID);

      

      string         BaseCurrency   =SymbolInfoString(symbol,SYMBOL_CURRENCY_BASE);

      string         ProfitCurency  =SymbolInfoString(symbol,SYMBOL_CURRENCY_PROFIT); 

      string         AccountCurency =AccountInfoString(ACCOUNT_CURRENCY);

      

      double         AllowedLoss    =RiskPercent*AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY);

      double         LossPoint      =MathAbs(EntryPoint-StoppLoss);

      double         Lotsize;

      

      

      

      

      

      if (ProfitCurency==AccountCurency) 

         { 

         Lotsize=AllowedLoss/LossPoint; 

         Lotsize=NormalizeDouble(Lotsize/OneLotValue,2);

          

         return(Lotsize); 

         }

         

      else if (BaseCurrency==AccountCurency)

         {

         AllowedLoss=ask*AllowedLoss;  //// Allowed loss in Profit currency Example: USDCHF-----> Return allowed loss in CHF

         Lotsize=AllowedLoss/LossPoint; 

         Lotsize=NormalizeDouble(Lotsize/OneLotValue,2); 

         return(Lotsize);

         }

      

         else

         {

            string TransferCurrency=AccountCurency+ProfitCurency;

            ask=SymbolInfoDouble(TransferCurrency,SYMBOL_ASK);

            

            if(ask!=0) 

            {

               AllowedLoss=ask*AllowedLoss;  //// Allowed loss in Profit currency Example: USDCHF-----> Return allowed loss in CHF

               Lotsize=AllowedLoss/LossPoint; 

               Lotsize=NormalizeDouble(Lotsize/OneLotValue,2); 

               return(Lotsize);   

            

            }

            else

            {

               TransferCurrency=ProfitCurency+AccountCurency;

               ask=SymbolInfoDouble(TransferCurrency,SYMBOL_ASK);

               ask=1/ask;

               AllowedLoss=ask*AllowedLoss;  //// Allowed loss in Profit currency Example: USDCHF-----> Return allowed loss in CHF

               Lotsize=AllowedLoss/LossPoint; 

               Lotsize=NormalizeDouble(Lotsize/OneLotValue,2); 

               return(Lotsize);

            

            }

            

            if (ProfitCurency=="JPY") 

               { 

               Lotsize=AllowedLoss*1.5/LossPoint; 

               Lotsize=NormalizeDouble(Lotsize/OneLotValue,2);

                

               return(Lotsize); 

               }

                  

         return Lotsize; 

         }

          


}


Video Optimum lot size calculator
