Tôi cần một EA giao dịch theo suppertrend MT5 bao gồm các tính năng sau:

1. THÔNG SỐ NHẬN DIỆN (IDENT)

MagicNumber: Lấy 6 số cuối cùng của số giao dịch tài khoản.

Comment: Ghi tùy chỉnh hoặc cố định nội dung (Ví dụ: GTS_PRO_V1).





2. CHIẾN THUẬT VÀO LỆNH (LOGIC STOP ẢO)

Không vào trực tiếp, mà đặt Limit/stop. EA sử dụng lệnh Virtualout (Pending Hide):

Điều kiện 1 (Lọc xu hướng): SuperTrend HTF (H1/H4) phải đồng nhất màu (cho phép điề chỉnh khung h1 hoặc h4.

Điều kiện 2 (Xác nhận): SuperTrend LTF (M15) vừa đổi màu tại nêu [1] - cho phép điều chỉnh khung (từ m1 đến m30) .





Điểm kích hoạt (Trigger):

MUA: EA kẻ vạch ở mức cao [1] + Bộ đệm (vài pip).

BÁN: EA vạch ở mức thấp [1] - Bộ đệm (vài pips).





Thực thi: EA canh giá Real-time, khi giá vạch Ả Rập Mới phù hợp với thị trường. Nếu hết nến [0] mà chưa chạm vạch -> Hủy tín hiệu, dự kiến ​​​​nến sau.





3. QUẢN LÝ LỆNH ẨN (STEALTH SL/TP & TRAILING)

Ẩn SL/TP: Tuyệt đối không gửi khả năng cắt lỗi/chốt lời lên máy chủ sàn (nếu gửi sàn sẽ gửi sl /tpảo xa so với thực tế).

Dừng lỗi (SL): Đặt tại đường giá trị SuperTrend LTF của đề tài [1].

Trailing Stop: Khi giá chạy đúng hướng, SL ẩn tự động chuyển theo đường SuperTrend LTF của chương trình vừa đóng. Chỉ chuyển, không chuyển ngược.





4. QUẢN TRỊ RỦI RO & BỘ LỌC GẮT (BỘ LỌC NGHIÊM TÚC)

EA check đủ 4 yếu tố này mới được phép bắn lệnh:

Bộ lọc chênh lệch: Chênh lệch hiện tại < Chênh lệch tối đa.

Bộ lọc ATR: Current_ATR > Min_ATR và Current_ATR > Max_ATR(Tránh vùng Sideway không có sóng hoặc biến động bất lợi cho giao dịch).

Ký tự tỷ lệ bộ lọc: Tỷ lệ ký tự phải > 3,5 lần vốn. If nhỏ hơn -> Không vào lệnh.

Bộ lọc MDD (Giải ngân tối đa): If bong giảm vốn chủ sở hữu > X% vốn -> sinh mọi hoạt động.





5. CHẾ ĐỘ DCA & HẠ CÁNH (LANDING)

DCA Mode: Tùy chọn Tắt/Mở. Lệnh được thực thi chỉ khi ST LTF không đảo ngược màu.

Hạ cánh mềm (Soft Landing): Khi đạt được mục tiêu tiêu ngày/tuần hoặc có tin: nhấn giờ mở lệnh mới, chuyển lệnh SL cũ về Entry.

Hạ cánh (Hard Landing): Chạm sạch MDD hoặc mục tiêu: Cắt toàn bộ lệnh, xóa dấu vết, tắt EA (có thông báo trên biểu đồ).





6. LỊCH TIN TỨC & THỜI GIAN (TIN TỨC & THỜI GIAN)

Bộ lọc Tin tức (Lịch MT5): Tránh tin 2 sao và 3 sao. Có tham số chỉnh phút trước/sau tin cho từng loại -p lấy tin trực tiếp trên MT5

Time Filter: Giao dịch theo khung giờ HH:mm cài đặt cho từng ngày trong tuần.

Mục tiêu hàng ngày/hàng tuần: Tự động dừng khi đạt được mục tiêu lợi nhuận đã đặt ra.





7. Khi bật ea: biểu tượng khối lượng và mạng sẽ biến mất, đề xuất là đường dẫn vẫn hiển thị tiêu chuẩn xác định vào lệnh liên kết