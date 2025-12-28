FreelanceSections

EA giao dịch theo trend

MQL5 Experts Integration Forex

Specification

Tôi cần một EA giao dịch theo suppertrend MT5 bao gồm các tính năng sau:

1. THÔNG SỐ NHẬN DIỆN (IDENT)

MagicNumber: Lấy 6 số cuối cùng của số giao dịch tài khoản.

Comment: Ghi tùy chỉnh hoặc cố định nội dung (Ví dụ: GTS_PRO_V1).


2. CHIẾN THUẬT VÀO LỆNH (LOGIC STOP ẢO)

Không vào trực tiếp, mà  đặt Limit/stop. EA sử dụng lệnh Virtualout (Pending Hide):

Điều kiện 1 (Lọc xu hướng): SuperTrend HTF (H1/H4) phải đồng nhất màu (cho phép điề chỉnh khung h1 hoặc h4.

Điều kiện 2 (Xác nhận): SuperTrend LTF (M15) vừa đổi màu tại nêu [1] - cho phép điều chỉnh khung (từ m1 đến m30) .


Điểm kích hoạt (Trigger):

MUA: EA kẻ vạch ở mức cao [1] + Bộ đệm (vài pip).

BÁN: EA vạch ở mức thấp [1] - Bộ đệm (vài pips).


Thực thi: EA canh giá Real-time, khi giá vạch Ả Rập Mới phù hợp với thị trường. Nếu hết nến [0] mà chưa chạm vạch -> Hủy tín hiệu, dự kiến ​​​​nến sau.


3. QUẢN LÝ LỆNH ẨN (STEALTH SL/TP & TRAILING)

Ẩn SL/TP: Tuyệt đối không gửi khả năng cắt lỗi/chốt lời lên máy chủ sàn (nếu gửi sàn sẽ gửi sl /tpảo xa so với thực tế).

Dừng lỗi (SL): Đặt tại đường giá trị SuperTrend LTF của đề tài [1].

Trailing Stop: Khi giá chạy đúng hướng, SL ẩn tự động chuyển theo đường SuperTrend LTF của chương trình vừa đóng. Chỉ chuyển, không chuyển ngược.


4. QUẢN TRỊ RỦI RO & BỘ LỌC GẮT (BỘ LỌC NGHIÊM TÚC)

EA check đủ 4 yếu tố này mới được phép bắn lệnh:

Bộ lọc chênh lệch: Chênh lệch hiện tại < Chênh lệch tối đa.

Bộ lọc ATR: Current_ATR > Min_ATR và Current_ATR > Max_ATR(Tránh vùng Sideway không có sóng hoặc biến động bất lợi cho giao dịch).

Ký tự tỷ lệ bộ lọc: Tỷ lệ ký tự phải > 3,5 lần vốn. If nhỏ hơn -> Không vào lệnh.

Bộ lọc MDD (Giải ngân tối đa): If bong giảm vốn chủ sở hữu > X% vốn -> sinh mọi hoạt động.


5. CHẾ ĐỘ DCA & HẠ CÁNH (LANDING)

DCA Mode: Tùy chọn Tắt/Mở. Lệnh được thực thi chỉ khi ST LTF không đảo ngược màu.

Hạ cánh mềm (Soft Landing): Khi đạt được mục tiêu tiêu ngày/tuần hoặc có tin: nhấn giờ mở lệnh mới, chuyển lệnh SL cũ về Entry.

Hạ cánh (Hard Landing): Chạm sạch MDD hoặc mục tiêu: Cắt toàn bộ lệnh, xóa dấu vết, tắt EA (có thông báo trên biểu đồ).


6. LỊCH TIN TỨC & THỜI GIAN (TIN TỨC & THỜI GIAN)

Bộ lọc Tin tức (Lịch MT5): Tránh tin 2 sao và 3 sao. Có tham số chỉnh phút trước/sau tin cho từng loại -p lấy tin trực tiếp trên MT5 

Time Filter: Giao dịch theo khung giờ HH:mm cài đặt cho từng ngày trong tuần.

Mục tiêu hàng ngày/hàng tuần: Tự động dừng khi đạt được mục tiêu lợi nhuận đã đặt ra.


7. Khi bật ea: biểu tượng khối lượng và mạng sẽ biến mất, đề xuất là đường dẫn vẫn hiển thị tiêu chuẩn xác định vào lệnh liên kết

*** Thêm vào:
NỀN TẢNG & PHÂN PHỐI

✅ Đầy đủ nguồn mã hóa (.mq5) + các tệp đã được biên dịch
✅ Mã nguồn sạch sẽ, có cấu trúc và được chú thích đầy đủ.
✅ Hướng dẫn cài đặt và cài đặt
✅ Không phụ thuộc vào thứ ba
✅ Sở hữu toàn bộ mã nguồn sau khi hoàn thành
✅ Bảo vệ hoạt động ở mức tối thiểu từ 3 đến 6 tháng
✅ Hỗ trợ liên tục (phản hồi nhanh) trong các trường hợp có vấn đề với EA mà không tính thêm phí.
✅ Giá cả và điều khoản được phép (mua một lần)
✅ Trao đổi qua Telegram
✅ Có bản thử nghiệm 3 ngày trước khi thanh toán/chuyển khoản cuối cùng
* Phạm vi kỹ thuật đảo ngược:
✅ Thời hạn 5 năm (1 tháng 1 năm 2022 – 20 tháng 12 năm 2025) Cần cung cấp chi tiết về quá trình phân tích ngược, bao gồm nguồn dữ liệu và chất lượng/dấu vết dữ liệu.

✅ Thử nghiệm bản giao dịch demo: Tối thiểu 3 ngày trên tài khoản giao dịch hoặc tài khoản demo sau khi phân tích ngược thành công.










