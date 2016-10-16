Frage zum Startfenster eines Indikators (MT5)

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Hallo!

Beim Start eines Indikators erscheint ja der Startdialog wo man die Inputvariablen etc. einstellen kann.
Nun erscheint bei manchen Indis der Reiter 'Parameter' und bei manchen NICHT.
Wodurch? Wie kann ich das einstellen?
Liegt's an den unterschiedlichen Verwendungen von OnCalculate(..)?

Mit Parameter

mit Parameter


Und ohne Parameter

Ohne Parameter

Bitte um Info, Besten Dank im Vorraus

OPA-Trader

 
OPA-Trader:

Hallo!

Beim Start eines Indikators erscheint ja der Startdialog wo man die Inputvariablen etc. einstellen kann.
Nun erscheint bei manchen Indis der Reiter 'Parameter' und bei manchen NICHT.
Wodurch? Wie kann ich das einstellen?
Liegt's an den unterschiedlichen Verwendungen von OnCalculate(..)?

Mit Parameter



Und ohne Parameter


Bitte um Info, Besten Dank im Vorraus

OPA-Trader

Ich glaube du bist hier im englischen gelandet da wird dich wohl niemand verstehen.

Zeig mal code?

input gegen extern vertauschen?

 

Hallo 

Es ist in den Erklärungen von Variablen, wenn nach "input int Methode = 1;"
Mit freundlichen Grüßen,
Daniel
 
Daniel Andrejczuk:

Hallo 

Es ist in den Erklärungen von Variablen, wenn nach "input int Methode = 1;"
Mit freundlichen Grüßen,
Daniel

Ja, ich bin im falschen Forum gelandet.

Ich kann mit dem kurzen Hinweis leider nichts anfangen.

mit 'input' kann es jedenfalls nicht zusammen hängen.

Zusatzinfo: es geht um MQL5

Liebe Grüße, und vielleicht lässt sich das Rätsel auch im falschen Forum lösen.

OPA

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