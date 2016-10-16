Frage zum Startfenster eines Indikators (MT5)
Hallo!
Beim Start eines Indikators erscheint ja der Startdialog wo man die Inputvariablen etc. einstellen kann.
Nun erscheint bei manchen Indis der Reiter 'Parameter' und bei manchen NICHT.
Wodurch? Wie kann ich das einstellen?
Liegt's an den unterschiedlichen Verwendungen von OnCalculate(..)?
Mit Parameter
Und ohne Parameter
Bitte um Info, Besten Dank im Vorraus
OPA-Trader
Ich glaube du bist hier im englischen gelandet da wird dich wohl niemand verstehen.
Zeig mal code?
input gegen extern vertauschen?
HalloEs ist in den Erklärungen von Variablen, wenn nach "input int Methode = 1;"
HalloEs ist in den Erklärungen von Variablen, wenn nach "input int Methode = 1;"
Ja, ich bin im falschen Forum gelandet.
Ich kann mit dem kurzen Hinweis leider nichts anfangen.
mit 'input' kann es jedenfalls nicht zusammen hängen.
Zusatzinfo: es geht um MQL5
Liebe Grüße, und vielleicht lässt sich das Rätsel auch im falschen Forum lösen.
OPA
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Hallo!
Beim Start eines Indikators erscheint ja der Startdialog wo man die Inputvariablen etc. einstellen kann.
Nun erscheint bei manchen Indis der Reiter 'Parameter' und bei manchen NICHT.
Wodurch? Wie kann ich das einstellen?
Liegt's an den unterschiedlichen Verwendungen von OnCalculate(..)?
Mit Parameter
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