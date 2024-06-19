Question sur la fonction native Mql5 "OnChartEvent"
J M: Bonjour à tous !
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Bonjour à tous !
Espérant que tout se passe bien de votre côté...
S'il vous plaît, j'ai une question concernant la fonction native Mql5 "OnChartEvent"...
Par exemple, lorsqu'on travaille avec plusieurs graphiques ouverts à la fois, disons 3 graphiques, et nommons-les graphiques A, B et C.
Alors, ma question est de savoir s'il était possible à un EA posé sur le graphique A de gérer les événements graphiques se produisant sur le graphique B.
En d'autres termes, est-ce un EA posé sur le graphique A peut-il gérer l'événement "CHARTEVENT_OBJECT_CLICK" déclenché à la suite d'un clic de la souris sur un bouton se trouvant sur le graphique B où il n'y a pas un EA dessus ? Merci.