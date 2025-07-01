Indicators: Bollinger Bands Crossover Indicator

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Bollinger Bands Crossover Indicator:

This is an MT4 indicator which generates signals based on Bollinger bands crossover with price.

Bollinger Bands Crossover Indicator

Author: Satyam Shivam

 

Even on your chart screenshot it shows totally useless signals that would produce a huge loss.

 
Automated-Trading:

Bollinger Bands Crossover Indicator:

Author: Satyam Shivam

Good 
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