Export BID and ASK prices, small error in code.
i have this indicator to export MA and ATR, but after adding BID and ASK price it stops working. copied it from code base. what am i missing?
Don't you think something is wrong?
AUDCAD_Bid = MarketInfo(„AUDCAD“,MODE_BID,1); AUDCAD_Ask = MarketInfo(„AUDCAD“,MODE_ASK,1);
Don't you think something is wrong?
the ", 1"? i don't know what it stands for.
the ", 1"? i don't know what it stands for.
Yes, that's right and also „ before symbols.
Don't you think something is wrong?
Yes, that's right and also „ before symbols.
you mean like this?
AUDCAD_Bid = MarketInfo(AUDCAD,MODE_BID); AUDCAD_Ask = MarketInfo(AUDCAD,MODE_ASK);
doesnt work tho :/
you mean like this?
AUDCAD_Bid = MarketInfo("AUDCAD“,MODE_BID); AUDCAD_Ask = MarketInfo("AUDCAD“,MODE_ASK);
I don't know what you are doing with your text color but it is almost unreadable. Please don't do that.
What
do you mean?
It is displayed normally on my screen.
when i try to run the indicator it doesnt open. or what did you mean with " ?
//+------------------------------------------------------------------+ //+------------------------------------------------------------------+ int start() { static int flag; int handle; double AUDCAD_Bid, AUDCAD_Ask, AUDCAD_M1_50_MA, AUDCAD_M1_300_MA, AUDCAD_M1_500_MA, AUDCAD_M5_50_MA, AUDCAD_M5_300_MA, AUDCAD_M5_500_MA, AUDCAD_M15_50_MA, AUDCAD_M15_300_MA, AUDCAD_M15_500_MA, AUDCAD_M30_50_MA, AUDCAD_M30_300_MA, AUDCAD_M30_500_MA, AUDCAD_H1_50_MA, AUDCAD_H1_300_MA, AUDCAD_H1_500_MA, AUDCAD_H4_50_MA, AUDCAD_H4_300_MA, AUDCAD_H4_500_MA, AUDCAD_D1_50_MA, AUDCAD_D1_300_MA, AUDCAD_D1_500_MA, AUDCAD_H4_ATR; AUDCAD_Bid = MarketInfo(“AUDCAD”,MODE_BID); AUDCAD_Ask = MarketInfo(“AUDCAD”,MODE_ASK); AUDCAD_M1_50_MA = iMA("AUDCAD",PERIOD_M1,50,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,1); AUDCAD_M1_300_MA = iMA("AUDCAD",PERIOD_M1,300,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,1); AUDCAD_M1_500_MA = iMA("AUDCAD",PERIOD_M1,500,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,1); AUDCAD_M5_50_MA = iMA("AUDCAD",PERIOD_M5,50,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,1); AUDCAD_M5_300_MA = iMA("AUDCAD",PERIOD_M5,300,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,1); AUDCAD_M5_500_MA = iMA("AUDCAD",PERIOD_M5,500,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,1); AUDCAD_M15_50_MA = iMA("AUDCAD",PERIOD_M15,50,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,1); AUDCAD_M15_300_MA = iMA("AUDCAD",PERIOD_M15,300,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,1); AUDCAD_M15_500_MA = iMA("AUDCAD",PERIOD_M15,500,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,1); AUDCAD_M30_50_MA = iMA("AUDCAD",PERIOD_M30,50,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,1); AUDCAD_M30_300_MA = iMA("AUDCAD",PERIOD_M30,300,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,1); AUDCAD_M30_500_MA = iMA("AUDCAD",PERIOD_M30,500,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,1); AUDCAD_H1_50_MA = iMA("AUDCAD",PERIOD_H1,50,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,1); AUDCAD_H1_300_MA = iMA("AUDCAD",PERIOD_H1,300,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,1); AUDCAD_H1_500_MA = iMA("AUDCAD",PERIOD_H1,500,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,1); AUDCAD_H4_50_MA = iMA("AUDCAD",PERIOD_H4,50,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,1); AUDCAD_H4_300_MA = iMA("AUDCAD",PERIOD_H4,300,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,1); AUDCAD_H4_500_MA = iMA("AUDCAD",PERIOD_H4,500,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,1); AUDCAD_D1_50_MA = iMA("AUDCAD",PERIOD_D1,50,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,1); AUDCAD_D1_300_MA = iMA("AUDCAD",PERIOD_D1,300,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,1); AUDCAD_D1_500_MA = iMA("AUDCAD",PERIOD_D1,500,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,1); AUDCAD_H4_ATR= iATR("AUDCAD",PERIOD_H4,24, 1); //=========================================================== //=========================================================== handle=FileOpen("MA ATR 50 300 500 600.csv", FILE_CSV|FILE_WRITE, ','); if(handle>0) { FileWrite(handle, DoubleToStr(AUDCAD_Bid, 5), DoubleToStr(AUDCAD_Ask, 5), DoubleToStr(AUDCAD_M1_50_MA,5), DoubleToStr(AUDCAD_M1_300_MA,5), DoubleToStr(AUDCAD_M1_500_MA,5), DoubleToStr(AUDCAD_M5_50_MA,5), DoubleToStr(AUDCAD_M5_300_MA,5), DoubleToStr(AUDCAD_M5_500_MA,5), DoubleToStr(AUDCAD_M15_50_MA,5), DoubleToStr(AUDCAD_M15_300_MA,5), DoubleToStr(AUDCAD_M15_500_MA,5), DoubleToStr(AUDCAD_M30_50_MA,5), DoubleToStr(AUDCAD_M30_300_MA,5), DoubleToStr(AUDCAD_M30_500_MA,5), DoubleToStr(AUDCAD_H1_50_MA,5), DoubleToStr(AUDCAD_H1_300_MA,5), DoubleToStr(AUDCAD_H1_500_MA,5), DoubleToStr(AUDCAD_H4_50_MA,5), DoubleToStr(AUDCAD_H4_300_MA,5), DoubleToStr(AUDCAD_H4_500_MA,5), DoubleToStr(AUDCAD_D1_50_MA,5), DoubleToStr(AUDCAD_D1_300_MA,5), DoubleToStr(AUDCAD_D1_500_MA,5), DoubleToStr(AUDCAD_H4_ATR, 5) ); FileClose(handle); Comment(" MA_ATR 50 300 500 600 SENT "); } return(0); }
See :
I have this issue only with your posts, nobody else, so must be something on your side.
It happened because I added a dark mode add-on to my browser.
I will be careful when I post in the future.
- Free trading apps
- Over 8,000 signals for copying
- Economic news for exploring financial markets
You agree to website policy and terms of use
hi
i have this indicator to export MA and ATR, but after adding BID and ASK price it stops working. copied it from code base. what am i missing?
thank you very much!