Ideal parameter for my expert advisor? EA ANEXO

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Hello friends please
to close the profit with
profit protection
not clearing the account.

. Period M5 or M1
. ECN Account
. Starting balance $ 100 or $ 500.

 And set to become profitable?

 Thank you.


<Decompiled code removed>

 

It looks like a scalping EA; perfect curve in 25% quality backtest.

Must check this in live trades.

What settings did you use in the bt, is it default?!

 
Andreas Bauer :

Parece um EA escalpelador; Em 25% de backtest .

Você precisa verificar isso em ao vivo.

Que padrão você usou no bt ... É o padrão ?!

Hi friend, thanks for the feedback.

I took the monthly test.

The parameter is not attached.

Tks


 
Andreas Bauer:

It looks like a scalping EA; perfect curve in 25% quality backtest.

Must check this in live trades.

What settings did you use in the bt, is it default?!

I tested the pattern, zeroed the bill.

The trailing is not closing,

protecting profit.

 

Dear Andre,

I will optimize the best parameter for you but which Symbol you need?

secondly Why 3 EA, I test the first EAForex, what are others? 

 
Farhad Trader:

Dear Andre,

I will optimize the best parameter for you but which Symbol you need?

secondly Why 3 EA, I test the first EAForex, what are others? 

Hello Friend!


Forex Only, GBPUSD, EURUSD e EURGBP M1 or M5

I'm grateful.

 
Farhad Trader :

Dear Andre,

I will optimize the best parameter for you but which Symbol you need?

secondly Why 3 EA, I test the first EAForex, what are others? 

Apenas EAFOREX. You are friend. Tks!

<Decompiled code removed>
 
decompiled code
 
Mohamad Zulhairi Baba:
decompiled code

My friend developed.

He is inexperienced in forex mql.

He is still learning, so

I'm asking for help.

I thank the help of all you!

 
Andre Ricardo:

My friend developed.

He is inexperienced in forex mql.

He is still learning, so

I'm asking for help.

I thank the help of all you!

decompiled code is not "developed".
tell him, learn from basic.

 
Mohamad Zulhairi Baba:

decompiled code is not "developed".
tell him, learn from basic.

He developed the strategy

is simple with moving averages.

https://metarobos.com/medias-moveis-em-indicadores-no-metatrader/

Medias moveis em indicadores, como utilizar no metatrader 5
Medias moveis em indicadores, como utilizar no metatrader 5
  • 2017.02.22
  • Pedro_Henrique_S_Zimmermann
  • metarobos.com
Utilizando médias móveis em indicadores no metatrader 5! Introdução: médias móveis são Vídeo de Explicação: Passo a Passo: Para facilitar na hora de executar o que aprendeu neste vídeo, aqui tem um pequeno passo a passo de o como utilizar médias móveis em indicadores no metatrader 5. 1° Passo: Clique em indicadores 2° Passo: busque a media...
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