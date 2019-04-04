Ideal parameter for my expert advisor? EA ANEXO
decompiled code
Mohamad Zulhairi Baba:
decompiled code
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My friend developed.
He is inexperienced in forex mql.
He is still learning, so
I'm asking for help.
I thank the help of all you!
Andre Ricardo:
My friend developed.
He is inexperienced in forex mql.
He is still learning, so
I'm asking for help.
I thank the help of all you!
decompiled code is not "developed".
tell him, learn from basic.
Mohamad Zulhairi Baba:
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tell him, learn from basic.
He developed the strategy
is simple with moving averages.
https://metarobos.com/medias-moveis-em-indicadores-no-metatrader/
Medias moveis em indicadores, como utilizar no metatrader 5
- 2017.02.22
- Pedro_Henrique_S_Zimmermann
- metarobos.com
Utilizando médias móveis em indicadores no metatrader 5! Introdução: médias móveis são Vídeo de Explicação: Passo a Passo: Para facilitar na hora de executar o que aprendeu neste vídeo, aqui tem um pequeno passo a passo de o como utilizar médias móveis em indicadores no metatrader 5. 1° Passo: Clique em indicadores 2° Passo: busque a media...
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