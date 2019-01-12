Issue in using TimeGMT method in MQL5
salirazataqvi:
Current GMT Time.
loolI mean, show what you have on your platform/chart.
Ok.
By computer settings do you mean by time zone settings, currently it is (UTC +05:00) Islamabad, Karachi.
salirazataqvi:
As you are discussing a similar topic here I have deleted your other topic "I am developing EA, I want to retrieve broker time and time zone in EA. Please help me how to get it done..."
Please do not start new topics unnecessarily.
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Особенности языка mql4, тонкости и приёмы работы
fxsaber, 2018.03.29 14:32
#property strict #define HOUR 3600 #define DAY (24 * HOUR) #define WEEK 7 datetime GetBarTime( const datetime time, const bool NextBar = false, string Symb = NULL, const ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame = PERIOD_M1 ) { if (Symb == NULL) Symb = _Symbol; return(iTime(Symb, TimeFrame, iBarShift(Symb, TimeFrame, time) - (NextBar ? 1 : 0))); } datetime GetTimeDayOfWeek( const int Shift = 0, const ENUM_DAY_OF_WEEK Day = SUNDAY ) { const datetime Res = TimeCurrent() / DAY * DAY; return(Res - (((WEEK + (TimeDayOfWeek(Res) - Day)) % WEEK) + Shift * WEEK) * DAY); } // Аналог по серверному времени - https://www.mql5.com/ru/docs/dateandtime/timegmtoffset // Работает для FOREX-символов, когда M1-история доступна за ближайшую неделю int TimeServerGMTOffset( void ) { const datetime Sunday = GetTimeDayOfWeek(); return(((int)MathRound((double)MathMin(Sunday - DAY - GetBarTime(Sunday), Sunday + DAY - GetBarTime(Sunday, true)) / HOUR) - 3) * HOUR); } // Аналог по серверному времени - https://www.mql5.com/ru/docs/dateandtime/timegmt // Работает для FOREX-символов, когда M1-история доступна за ближайшую неделю datetime TimeServerGMT( void ) { return(TimeCurrent() + TimeServerGMTOffset()); }
Применение
#define PRINT(A) Print(#A + " = " + (string)(A)) void OnStart() { PRINT(TimeGMT()); PRINT(TimeServerGMT()); }
Подход хорош тем, что работает не только на выходных, в Тестере и реал-тайме, но и на сторонних данных. Т.е. определяется GMT котировок, взятых не из MT.
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Hi all I am using TimeGMT() method in EA... with I attached to live market (not in stratigee tester) in shows time one our back from current GMT time.
please help me...