How to know the number of the week?
Hello,
How to know the number of the week?
MqlDateTime gives a lot of info, but I did not find the number of the week.
int(1+dow.day_of_year/7)
int(1+dow.day_of_year/7)
Well, consider January 4, 2016.
The fourth of January will always be the fourth day of the year, but in 2016, January 4th is in the 2nd week. This formula says the 4th is in week 1.
Hello,
How to know the number of the week?
MqlDateTime gives a lot of info, but I did not find the number of the week.
int StdWeek(){ int iDay = (DayOfWeek() + 6 ) % 7 + 1; // convert day to standard index (1=Mon,...,7=Sun) int iWeek = (DayOfYear() - iDay + 10 ) / 7; // calculate standard week number return iWeek; }
OK, so looking at this as MQL5 code:
int StdWeek(MqlDateTime &dt){ int iDay = (dt.day_of_week + 6 ) % 7 + 1; // convert day to standard index (1=Mon,...,7=Sun) int iWeek = (dt.day_of_year - iDay + 10 ) / 7; // calculate standard week number return iWeek; }
For 2016, it gives:
Jan 1: 0
Jan 2: 0
Jan 3: 0
Jan 4: 1
Assuming the first week starts at 0 (instead of 1), we're OK until Jan. 3, 2016. In the US, Sundays start the week. So this formula may be correct if you want Sundays to be on the previous week and the first week starts at 0 instead of 1. That's as much testing as I have done. Caveat emptor.
Thanks to all.
I made a script, maybe can help someone.
//+------------------------------------------------------------------+ //| WeekNumber2.mq5 | //| Copyright 2018, Pierre Rougier | //| http://apprendre-mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2018, Pierre Rougier" #property link "http://apprendre-mql5.com" #property version "1.00" //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ datetime YearStartTime(datetime aTime) { MqlDateTime stm; TimeToStruct(aTime,stm); stm.day=1; stm.mon=1; stm.hour=0; stm.min=0; stm.sec=0; return(StructToTime(stm)); } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ long WeekNumFromDate(datetime aTime,datetime aStartTime,bool aStartsOnMonday=false) { long Time,StartTime,Corrector; MqlDateTime stm; Time=aTime; StartTime=aStartTime; //--- determine the beginning of the reference epoch StartTime=(StartTime/86400)*86400; //--- determine the time that elapsed since the beginning of the reference epoch Time-=StartTime; //--- determine the day of the week of the beginning of the reference epoch TimeToStruct(StartTime,stm); //--- if the week starts on Monday, numbers of days of the week are decreased by 1, // and the day with number 0 becomes a day with number 6 if(aStartsOnMonday) { if(stm.day_of_week==0) { stm.day_of_week=6; } else { stm.day_of_week--; } } //--- calculate the value of the time corrector Corrector=86400*stm.day_of_week; //--- time correction Time+=Corrector; //--- calculate and return the number of the week return(Time/604800); } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ long WeekNumYear(datetime aTime,bool aStartsOnMonday=false) { return(WeekNumFromDate(aTime,YearStartTime(aTime),aStartsOnMonday)); } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ int StdWeek(MqlDateTime &dt) { int iDay = (dt.day_of_week + 6 ) % 7 + 1; // convert day to standard index (1=Mon,...,7=Sun) int iWeek = (dt.day_of_year - iDay + 10 ) / 7; // calculate standard week number return iWeek; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { //--- //*************** WeekNumYear ****************** //*********************************************** datetime date_2019_12_31=D'2019.12.31 12:30'; datetime date_2020_01_01=D'2020.01.01 12:30'; datetime date_2020_01_05=D'2020.01.05 12:30'; datetime date_2020_01_06=D'2020.01.06 12:30'; datetime date_2020_01_12=D'2020.01.12 12:30'; datetime date_2020_01_13=D'2020.01.13 12:30'; datetime date_2020_01_19=D'2020.01.19 12:30'; printf("WeekNumYear(date_2019_12_31,true) :%02d",WeekNumYear(date_2019_12_31,true)); printf("WeekNumYear(date_2020_01_01,true) :%02d",WeekNumYear(date_2020_01_01,true)); printf("WeekNumYear(date_2020_01_05,true) :%02d",WeekNumYear(date_2020_01_05,true)); printf("WeekNumYear(date_2020_01_06,true) :%02d",WeekNumYear(date_2020_01_06,true)); printf("WeekNumYear(date_2020_01_12,true) :%02d",WeekNumYear(date_2020_01_12,true)); printf("WeekNumYear(date_2020_01_13,true) :%02d",WeekNumYear(date_2020_01_13,true)); printf("WeekNumYear(date_2020_01_19,true) :%02d",WeekNumYear(date_2020_01_19,true)); Print(""); printf("WeekNumYear(date_2019_12_31,false) :%02d",WeekNumYear(date_2019_12_31,false)); printf("WeekNumYear(date_2020_01_01,false) :%02d",WeekNumYear(date_2020_01_01,false)); printf("WeekNumYear(date_2020_01_05,false) :%02d",WeekNumYear(date_2020_01_05,false)); printf("WeekNumYear(date_2020_01_06,false) :%02d",WeekNumYear(date_2020_01_06,false)); printf("WeekNumYear(date_2020_01_12,false) :%02d",WeekNumYear(date_2020_01_12,false)); printf("WeekNumYear(date_2020_01_13,false) :%02d",WeekNumYear(date_2020_01_13,false)); printf("WeekNumYear(date_2020_01_19,false) :%02d",WeekNumYear(date_2020_01_19,false)); Print(""); //***************** StdWeek ******************** //*********************************************** MqlDateTime MDT_2019_12_31,MDT_2020_01_01,MDT_2020_01_05,MDT_2020_01_06, MDT_2020_01_12,MDT_2020_01_13,MDT_2020_01_19; TimeToStruct(date_2019_12_31,MDT_2019_12_31); TimeToStruct(date_2020_01_01,MDT_2020_01_01); TimeToStruct(date_2020_01_05,MDT_2020_01_05); TimeToStruct(date_2020_01_06,MDT_2020_01_06); TimeToStruct(date_2020_01_12,MDT_2020_01_12); TimeToStruct(date_2020_01_13,MDT_2020_01_13); TimeToStruct(date_2020_01_19,MDT_2020_01_19); printf("StdWeek(MDT_2019_12_31) :%02d",StdWeek(MDT_2019_12_31)); printf("StdWeek(MDT_2020_01_01) :%02d",StdWeek(MDT_2020_01_01)); printf("StdWeek(MDT_2020_01_05) :%02d",StdWeek(MDT_2020_01_05)); printf("StdWeek(MDT_2020_01_06) :%02d",StdWeek(MDT_2020_01_06)); printf("StdWeek(MDT_2020_01_12) :%02d",StdWeek(MDT_2020_01_12)); printf("StdWeek(MDT_2020_01_13) :%02d",StdWeek(MDT_2020_01_13)); printf("StdWeek(MDT_2020_01_19) :%02d",StdWeek(MDT_2020_01_19)); } //+------------------------------------------------------------------+
I have checked both using this script, and they have been functioning correctly for the last 15 years.
#property copyright "IoannDarin" #property description "Version 1.0 - 20250527" #property strict #property script_show_inputs //==============================================// : //==============================================// input int StartYear = 2025; input int EndYear = 2010; input int EndDay = 15; //==============================================// : //==============================================================================================================================// // //========================================================== ~ Funktions ~ ===================================================// // //==============================================================================================================================// //==============================================================================================================================// //==== OnStart_ void OnStart() { datetime mTime=TimeCurrent(); while(true) { mTime-=86400; MqlDateTime Date; TimeToStruct(mTime,Date); if(Date.year>StartYear)continue; if(Date.year<EndYear)break; if(Date.mon>1 || Date.day>EndDay)continue; string Text = (string)Date.year; Text = Text + " Month = "+(string)Date.mon; Text = Text + " Day = "+(string)Date.day; Text = Text + " WeekOfYear = "+(string)GetWeekOfYear(Date.day_of_week,Date.day_of_year); Text = Text + " WeekOfYear_AtSunday = "+(string)GetWeekOfYear_StartAtSunday(Date.day_of_week,Date.day_of_year); Alert(Text); } } //==============================================================================================================================// //==== GetWeekOfYear_ (if Week Starts at Monday); int GetWeekOfYear(int DayOfWeek, int DayOfYear) { int Week = (int)MathCeil((double)(DayOfYear+8-DayOfWeek)/7.0); if(DayOfWeek==0)Week--; return(Week); } //==============================================================================================================================// //==== GetWeekOfYear_StartAtSunday_ (if Week Starts at Sunday); int GetWeekOfYear_StartAtSunday(int DayOfWeek, int DayOfYear) { if(DayOfWeek==0)DayOfWeek=1; else DayOfWeek++; if(DayOfWeek==7)DayOfWeek=0; int Week = (int)MathCeil((double)(DayOfYear+8-DayOfWeek)/7.0); if(DayOfWeek==0)Week--; return(Week); } //==============================================================================================================================// //==============================================================================================================================// //==== End //==== End //==== Happy End
I have checked both using this script, and they have been functioning correctly for the last 15 years.
Thanks a million for posting that. 🙏
Some the best things I find are in obscure Forum threads. 🙂
#include "TimeUtils.mqh" //+==================================================================+ //| Week() Number | //+==================================================================+ int WeekOfMonth(const datetime t, bool StartsOnMonday = false) int WeekOfYear(const datetime t, bool StartsOnMonday = false) int WeekIndex(datetime t, bool StartsOnMonday = false)
"TimeUtils.mqh" is here; https://www.mql5.com/en/code/53970
The library contains well-validated functions.
- 2024.12.03
- www.mql5.com
- Free trading apps
- Over 8,000 signals for copying
- Economic news for exploring financial markets
You agree to website policy and terms of use
Hello,
How to know the number of the week?
MqlDateTime gives a lot of info, but I did not find the number of the week.