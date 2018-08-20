help, dont know what is wrong
Add support5, support6, resistance5 and resistance6 in line 253.
//double range=0,pivot=0,support1=0,support2=0,support3=0,support4=0,resistance1=0,resistance2=0,resistance3=0,resistance4=0; double range=0,pivot=0,support1=0,support2=0,support3=0,support4=0,support5=0,support6=0, resistance1=0,resistance2=0,resistance3=0,resistance4=0,resistance5=0,resistance6=0;
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so i modified this indicator https://www.mql5.com/en/code/102
but got this error
Your assistance would be very much appreciated.