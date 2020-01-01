Indicators: Система работы внутрь канала - page 2
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Пробой - это когда канал узкий, при широком - отскок от границы.
В таком случае ещё ряд вопросов возникает.
Что такое узкий канал, что такое широкий канал? Насколько я понимаю, если у Вас имеется эксперт, значит возможно формальное определение широкого или узкого канала..
Есть ли промежуточное состояние (между широким и узким каналом)?
В случае широкого канала каковы правила входа, выхода, модификации стопа?
Пробой - это когда канал узкий, при широком - отскок от границы.
В таком случае ещё ряд вопросов возникает.
Что такое узкий канал, что такое широкий канал? Насколько я понимаю, если у Вас имеется эксперт, значит возможно формальное определение широкого или узкого канала..
Есть ли промежуточное состояние (между широким и узким каналом)?
В случае широкого канала каковы правила входа, выхода, модификации стопа?
Ширина канала не влияет на правила входа, выхода и модификации стопа.
Изменять стоп начинаем когда внешний канал станавотся выше/ниже цены входа.
Ну, я и нудный....
Прошу всё-таки объяснить (а лучше проиллюстрировать), что такое "работа внутрь канала" и "отскок от границы" (Ваши термины)
Как эти ситуации используются в Вашей торговле?
Ну, я и нудный....
Прошу всё-таки объяснить (а лучше проиллюстрировать), что такое "работа внутрь канала" и "отскок от границы" (Ваши термины)
Как эти ситуации используются в Вашей торговле?
Попытаюсь еще раз объяснить через рисунок, если не получится, значит я не умею объяснять, ну тогда извините :(
Здравствуйте!
Хочу обратиться к автору темы. Вопросы, которые до сих пор возникают у меня остаются и у многих, думаю… Система вызывает большой интерес, поэтому хочется разобраться в деталях.
Уважаемый LeMan, поясните пожалуйста, какие условия должны выполняться для бара, чтобы можно было считать его СИГНАЛЬНЫМ (и для покупки, и для продажи)? Сам принцип действия системы ясен - выставление ордеров, выставление и передвижение стопов..., но не совсем понятны правила входа.
1. То есть хочется понять, "каким" должен быть бар - в каких границах он должен находиться и, как влияют на его сигнальность цены open, close, high и low?
2. Какие цели выбирать при открытии позиции и от чего они зависят?
Может проиллюстрируете ещё на других примерах.
Благодарю!
Здравствуйте!
Хочу обратиться к автору темы. Вопросы, которые до сих пор возникают у меня остаются и у многих, думаю… Система вызывает большой интерес, поэтому хочется разобраться в деталях.
Уважаемый LeMan, поясните пожалуйста, какие условия должны выполняться для бара, чтобы можно было считать его СИГНАЛЬНЫМ (и для покупки, и для продажи)? Сам принцип действия системы ясен - выставление ордеров, выставление и передвижение стопов..., но не совсем понятны правила входа.
1. То есть хочется понять, "каким" должен быть бар - в каких границах он должен находиться и, как влияют на его сигнальность цены open, close, high и low?
2. Какие цели выбирать при открытии позиции и от чего они зависят?
Может проиллюстрируете ещё на других примерах.
Благодарю!
Никаких дополнительных условий к сигнальному бару не предъявляется, только его положение относительно внутреннего канала.
Цели в системе не используются, выход по стопу.
Я всетаки решил добавить вывод на график внутреннего канала. Выкадываю код измененного индикатора.
Здравствуйте!
Хочу обратиться к автору темы. Вопросы, которые до сих пор возникают у меня остаются и у многих, думаю… Система вызывает большой интерес, поэтому хочется разобраться в деталях.
Уважаемый LeMan, поясните пожалуйста, какие условия должны выполняться для бара, чтобы можно было считать его СИГНАЛЬНЫМ (и для покупки, и для продажи)? Сам принцип действия системы ясен - выставление ордеров, выставление и передвижение стопов..., но не совсем понятны правила входа.
1. То есть хочется понять, "каким" должен быть бар - в каких границах он должен находиться и, как влияют на его сигнальность цены open, close, high и low?
2. Какие цели выбирать при открытии позиции и от чего они зависят?
Может проиллюстрируете ещё на других примерах.
Благодарю!
Никаких дополнительных условий к сигнальному бару не предъявляется, только его положение относительно внутреннего канала.
Цели в системе не используются, выход по стопу.
Я всетаки решил добавить вывод на график внутреннего канала. Выкадываю код измененного индикатора.
Ага, с целями ясно. Спасибо! Вот только с положением сигнального бара относительно внутреннего канала есть неясность. Как именно он должен располагаться или "вести" себя для сигнала на покупку и на продажу?
Для получения сигнала на вход используется сигнальный (внутренний) канал из максимальных минимумов и минимальных максимумов....
чес говоря, согласно рисунка непонятно определение макс минимум, мин максимум,т.к. и фиолетовая и синяя (в точке ордера)рисуются от мин максимум....а далее синяя начинает подниматься,т.е. тянется за максимальным минимумом,однако тогда как понять когда она должна начинать рисоваться вниз??
Я не говорил, что с 2001 года только плюсы и что это грааль. Я хотел просто показать еще один способ входа в рынок который сам себя фильтрует, и ничего более. А при флэте лучше книжку почитать, при любой системе торговли.
Максимальный минимум - это самый высокий Low за N баров
Минимальный максимум - самый низкий High за N баров
Я не говорил, что с 2001 года только плюсы и что это грааль. Я хотел просто показать еще один способ входа в рынок который сам себя фильтрует, и ничего более. А при флэте лучше книжку почитать, при любой системе торговли.
Максимальный минимум - это самый высокий Low за N баров
Минимальный максимум - самый низкий High за N баров
Понятно.
Спасибо