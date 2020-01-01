Indicators: Система работы внутрь канала - page 2

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leman:

Пробой - это когда канал узкий, при широком - отскок от границы.

В таком случае ещё ряд вопросов возникает.

Что такое узкий канал, что такое широкий канал? Насколько я понимаю, если у Вас имеется эксперт, значит возможно формальное определение широкого или узкого канала..

Есть ли промежуточное состояние (между широким и узким каналом)?

В случае широкого канала каковы правила входа, выхода, модификации стопа?

 
Slim:
leman:

Пробой - это когда канал узкий, при широком - отскок от границы.

В таком случае ещё ряд вопросов возникает.

Что такое узкий канал, что такое широкий канал? Насколько я понимаю, если у Вас имеется эксперт, значит возможно формальное определение широкого или узкого канала..

Есть ли промежуточное состояние (между широким и узким каналом)?

В случае широкого канала каковы правила входа, выхода, модификации стопа?

Ширина канала не влияет на правила входа, выхода и модификации стопа.

Изменять стоп начинаем когда внешний канал станавотся выше/ниже цены входа.

 

Ну, я и нудный....

Прошу всё-таки объяснить (а лучше проиллюстрировать), что такое "работа внутрь канала" и "отскок от границы" (Ваши термины)

Как эти ситуации используются в Вашей торговле?

 
Slim:

Ну, я и нудный....

Прошу всё-таки объяснить (а лучше проиллюстрировать), что такое "работа внутрь канала" и "отскок от границы" (Ваши термины)

Как эти ситуации используются в Вашей торговле?


Попытаюсь еще раз объяснить через рисунок, если не получится, значит я не умею объяснять, ну тогда извините :(

[Deleted]  

Здравствуйте! 
Хочу обратиться к автору темы. Вопросы, которые до сих пор возникают у меня остаются и у многих, думаю… Система вызывает большой интерес, поэтому хочется разобраться в деталях.
Уважаемый LeMan, поясните пожалуйста, какие условия должны выполняться для бара, чтобы можно было считать его СИГНАЛЬНЫМ (и для покупки, и для продажи)? Сам принцип действия системы ясен - выставление ордеров, выставление и передвижение стопов..., но не совсем понятны правила входа. 
1. То есть хочется понять, "каким" должен быть бар - в каких границах он должен находиться и, как влияют на его сигнальность цены open, close, high и low?
2. Какие цели выбирать при открытии позиции и от чего они зависят?

Может проиллюстрируете ещё на  других примерах.

Благодарю!

 
jay34:

Здравствуйте!
Хочу обратиться к автору темы. Вопросы, которые до сих пор возникают у меня остаются и у многих, думаю… Система вызывает большой интерес, поэтому хочется разобраться в деталях.
Уважаемый LeMan, поясните пожалуйста, какие условия должны выполняться для бара, чтобы можно было считать его СИГНАЛЬНЫМ (и для покупки, и для продажи)? Сам принцип действия системы ясен - выставление ордеров, выставление и передвижение стопов..., но не совсем понятны правила входа.
1. То есть хочется понять, "каким" должен быть бар - в каких границах он должен находиться и, как влияют на его сигнальность цены open, close, high и low?
2. Какие цели выбирать при открытии позиции и от чего они зависят?

Может проиллюстрируете ещё на других примерах.

Благодарю!

Никаких дополнительных условий к сигнальному бару не предъявляется, только его положение относительно внутреннего канала.

Цели в системе не используются, выход по стопу.

Я всетаки решил добавить вывод на график внутреннего канала. Выкадываю код измененного индикатора.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                  LeManSystem.mq4 |
//|                                         Copyright © 2009, LeMan. |
//|                                                 b-market@mail.ru |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2009, LeMan."
#property link      "b-market@mail.ru"
//----
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 6
#property indicator_color1 Green
#property indicator_color2 Red
#property indicator_color3 Green
#property indicator_color4 Red
#property indicator_color5 Blue
#property indicator_color6 Violet
#property indicator_width1 3
#property indicator_width2 3
#property indicator_width3 1
#property indicator_width4 1
#property indicator_width5 1
#property indicator_width6 1
#property indicator_style5 2
#property indicator_style6 2
//----
extern int    N        = 12;
//----
double OpenUp[];
double OpenDown[];
double StopUp[];
double StopDn[];
double InterUp[];
double InterDn[];
//+------------------------------------------------------------------+
int init() {
//----
   IndicatorDigits(Digits);
   IndicatorBuffers(6);
//----      
   SetIndexBuffer(0,OpenUp);
   SetIndexBuffer(1,OpenDown);
   SetIndexBuffer(2,StopUp);
   SetIndexBuffer(3,StopDn);
   SetIndexBuffer(4,InterUp);
   SetIndexBuffer(5,InterDn);
   
   SetIndexStyle(0,DRAW_ARROW);
   SetIndexArrow(0,159);
   SetIndexStyle(1,DRAW_ARROW);
   SetIndexArrow(1,159);
   SetIndexStyle(2,DRAW_LINE);
   SetIndexStyle(3,DRAW_LINE);  
   SetIndexStyle(4,DRAW_LINE);
   SetIndexStyle(5,DRAW_LINE);   
   SetIndexShift(2,1);
   SetIndexShift(3,1);
   SetIndexShift(4,1);
   SetIndexShift(5,1);   
//----      
   return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
int start() { 
   
   int lv = MarketInfo(Symbol(), MODE_STOPLEVEL);
   int i, limit, counted_bars = IndicatorCounted();      
   limit = iBars(NULL,0)-counted_bars;
   for (i = 0; i < limit; i++) {
      OpenUp[i] = 0;
      OpenDown[i] = 0;
      double hl1 = iLow(NULL,0,iHighest(NULL,0,MODE_LOW,N,i+1));
      double hl2 = iLow(NULL,0,iHighest(NULL,0,MODE_LOW,N,i+2));
      double lh1 = iHigh(NULL,0,iLowest(NULL,0,MODE_HIGH,N,i+1));
      double lh2 = iHigh(NULL,0,iLowest(NULL,0,MODE_HIGH,N,i+2));
      if (Low[i+2] <= lh2 && Low[i+1] > lh1) {
         OpenUp[i] = High[i+1]+lv*Point;
      }
      if (High[i+2] >= hl2 && High[i+1] < hl1) {
         OpenDown[i] = Low[i+1]-lv*Point;
      }
      StopUp[i] = iLow(NULL,0,iLowest(NULL,0,MODE_LOW,N,i))-lv*Point;
      StopDn[i] = iHigh(NULL,0,iHighest(NULL,0,MODE_HIGH,N,i))+lv*Point;
      InterUp[i] = iLow(NULL,0,iHighest(NULL,0,MODE_LOW,N,i));
      InterDn[i] = iHigh(NULL,0,iLowest(NULL,0,MODE_HIGH,N,i));
   } 
   
//----
   return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
[Deleted]  
leman:
jay34:

Здравствуйте!
Хочу обратиться к автору темы. Вопросы, которые до сих пор возникают у меня остаются и у многих, думаю… Система вызывает большой интерес, поэтому хочется разобраться в деталях.
Уважаемый LeMan, поясните пожалуйста, какие условия должны выполняться для бара, чтобы можно было считать его СИГНАЛЬНЫМ (и для покупки, и для продажи)? Сам принцип действия системы ясен - выставление ордеров, выставление и передвижение стопов..., но не совсем понятны правила входа.
1. То есть хочется понять, "каким" должен быть бар - в каких границах он должен находиться и, как влияют на его сигнальность цены open, close, high и low?
2. Какие цели выбирать при открытии позиции и от чего они зависят?

Может проиллюстрируете ещё на других примерах.

Благодарю!

Никаких дополнительных условий к сигнальному бару не предъявляется, только его положение относительно внутреннего канала.

Цели в системе не используются, выход по стопу.

Я всетаки решил добавить вывод на график внутреннего канала. Выкадываю код измененного индикатора.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                  LeManSystem.mq4 |
//|                                         Copyright © 2009, LeMan. |
//|                                                 b-market@mail.ru |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2009, LeMan."
#property link      "b-market@mail.ru"
//----
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 6
#property indicator_color1 Green
#property indicator_color2 Red
#property indicator_color3 Green
#property indicator_color4 Red
#property indicator_color5 Blue
#property indicator_color6 Violet
#property indicator_width1 3
#property indicator_width2 3
#property indicator_width3 1
#property indicator_width4 1
#property indicator_width5 1
#property indicator_width6 1
#property indicator_style5 2
#property indicator_style6 2
//----
extern int    N        = 12;
//----
double OpenUp[];
double OpenDown[];
double StopUp[];
double StopDn[];
double InterUp[];
double InterDn[];
//+------------------------------------------------------------------+
int init() {
//----
   IndicatorDigits(Digits);
   IndicatorBuffers(6);
//----      
   SetIndexBuffer(0,OpenUp);
   SetIndexBuffer(1,OpenDown);
   SetIndexBuffer(2,StopUp);
   SetIndexBuffer(3,StopDn);
   SetIndexBuffer(4,InterUp);
   SetIndexBuffer(5,InterDn);
   
   SetIndexStyle(0,DRAW_ARROW);
   SetIndexArrow(0,159);
   SetIndexStyle(1,DRAW_ARROW);
   SetIndexArrow(1,159);
   SetIndexStyle(2,DRAW_LINE);
   SetIndexStyle(3,DRAW_LINE);  
   SetIndexStyle(4,DRAW_LINE);
   SetIndexStyle(5,DRAW_LINE);   
   SetIndexShift(2,1);
   SetIndexShift(3,1);
   SetIndexShift(4,1);
   SetIndexShift(5,1);   
//----      
   return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
int start() { 
   
   int lv = MarketInfo(Symbol(), MODE_STOPLEVEL);
   int i, limit, counted_bars = IndicatorCounted();      
   limit = iBars(NULL,0)-counted_bars;
   for (i = 0; i < limit; i++) {
      OpenUp[i] = 0;
      OpenDown[i] = 0;
      double hl1 = iLow(NULL,0,iHighest(NULL,0,MODE_LOW,N,i+1));
      double hl2 = iLow(NULL,0,iHighest(NULL,0,MODE_LOW,N,i+2));
      double lh1 = iHigh(NULL,0,iLowest(NULL,0,MODE_HIGH,N,i+1));
      double lh2 = iHigh(NULL,0,iLowest(NULL,0,MODE_HIGH,N,i+2));
      if (Low[i+2] <= lh2 && Low[i+1] > lh1) {
         OpenUp[i] = High[i+1]+lv*Point;
      }
      if (High[i+2] >= hl2 && High[i+1] < hl1) {
         OpenDown[i] = Low[i+1]-lv*Point;
      }
      StopUp[i] = iLow(NULL,0,iLowest(NULL,0,MODE_LOW,N,i))-lv*Point;
      StopDn[i] = iHigh(NULL,0,iHighest(NULL,0,MODE_HIGH,N,i))+lv*Point;
      InterUp[i] = iLow(NULL,0,iHighest(NULL,0,MODE_LOW,N,i));
      InterDn[i] = iHigh(NULL,0,iLowest(NULL,0,MODE_HIGH,N,i));
   } 
   
//----
   return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+

Ага, с целями ясно. Спасибо! Вот только с положением сигнального бара относительно внутреннего канала есть неясность. Как именно он должен располагаться или "вести" себя для сигнала на покупку и на продажу?

[Deleted]  


Для получения сигнала на вход используется сигнальный (внутренний) канал из максимальных минимумов и минимальных максимумов....

чес говоря, согласно рисунка непонятно определение макс минимум, мин максимум,т.к. и фиолетовая и синяя (в точке ордера)рисуются от мин максимум....а далее синяя начинает подниматься,т.е. тянется за максимальным минимумом,однако тогда как понять когда она должна начинать рисоваться вниз??
и еще нюанс.... по правилам, трейдеру надо каждый час проверять систему(тянуть стоп лос,выставлять ордера)..согласитесь это крайне неудобно и скорей всего минусовый результат неизбежен.... Допускаю, что у вас есть временные рамки торгов по данной.... Скажем торговля токо Лондонской и Амер сессий...и то... без допфильтров против флета сомнительно,что ТС в плюсах с 01года...
...На H4,D не тестили?
 
babr:
чес говоря, согласно рисунка непонятно определение макс минимум, мин максимум,т.к. и фиолетовая и синяя (в точке ордера)рисуются от мин максимум....а далее синяя начинает подниматься,т.е. тянется за максимальным минимумом,однако тогда как понять когда она должна начинать рисоваться вниз??
и еще нюанс.... по правилам, трейдеру надо каждый час проверять систему(тянуть стоп лос,выставлять ордера)..согласитесь это крайне неудобно и скорей всего минусовый результат неизбежен.... Допускаю, что у вас есть временные рамки торгов по данной.... Скажем торговля токо Лондонской и Амер сессий...и то... без допфильтров против флета сомнительно,что ТС в плюсах с 01года...
...На H4,D не тестили?

Я не говорил, что с 2001 года только плюсы и что это грааль. Я хотел просто показать еще один способ входа в рынок который сам себя фильтрует, и ничего более. А при флэте лучше книжку почитать, при любой системе торговли.

Максимальный минимум - это самый высокий Low за N баров

Минимальный максимум - самый низкий High за N баров

[Deleted]  

Я не говорил, что с 2001 года только плюсы и что это грааль. Я хотел просто показать еще один способ входа в рынок который сам себя фильтрует, и ничего более. А при флэте лучше книжку почитать, при любой системе торговли.

Максимальный минимум - это самый высокий Low за N баров

Минимальный максимум - самый низкий High за N баров


Понятно.

Спасибо

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