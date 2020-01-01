Indicators: Система работы внутрь канала
что не понятно, спрашивайте, попытаюсь объяснить.
Точки - вход в рынок по ордерам.
Не уловил. Когда и какие ордера устанавливаются.
Пожалуйста, объясните, каким образом точки влияют на установку ордеров (как я понял, ордера отложенные?)
Название - "Система работы внутрь канала", а мы видим сдеку при пробое наружу...
что не понятно, спрашивайте, попытаюсь объяснить.
Точки - вход в рынок по ордерам.
Не уловил. Когда и какие ордера устанавливаются.
Пожалуйста, объясните, каким образом точки влияют на установку ордеров (как я понял, ордера отложенные?)
Название - "Система работы внутрь канала", а мы видим сдеку при пробое наружу...
Когда появляется зеленая точка - выставляем по этой цене стоп-одер на покупку расная - стоп-ордер на продажу.
Пробой - это когда канал узкий, при широком - отскок от границы.
Когда появляется зеленая точка - выставляем по этой цене стоп-одер на покупку расная - стоп-ордер на продажу.
Пробой - это когда канал узкий, при широком - отскок от границы.
Если не сложно, покажите все сделки на продажу, до получения профита по покупке.
Когда появляется зеленая точка - выставляем по этой цене стоп-одер на покупку расная - стоп-ордер на продажу.
Пробой - это когда канал узкий, при широком - отскок от границы.
Если не сложно, покажите все сделки на продажу, до получения профита по покупке.
2 сделки вниз:
1. Вход - 1,4254 Выход - 1,4291 Убыток - 37 пунктов
2. Вход - 1,4329 Выход - 1,4358 Убыток - 56 пунктов
1 сделка вверх:
1. Вход - 1,4292 Выход - 1,4474 Прибыль - 182 пункта
Но вниз можно и не входить, а работать только в одну сторону, это на ваше усмотрение
Объясните, пожалуйста, 1) когда появляются точки. Пересечение МАшек?
2) По какой цене выставляются ордера - закрытие, хай или лоу бара, на котором появилась точка или как?
Объясните, пожалуйста, 1) когда появляются точки. Пересечение МАшек?
2) По какой цене выставляются стоп-ордера - закрытие, хай или лоу бара, на котором появилась точка или как?
Для получения сигнала на вход используется сигнальный (внутренний) канал из максимальных минимумов и минимальных максимумов
Для получения стопов используется стоп (внешний) канал из максимальных максимумов и минимальных минимумов
На картинке я попытался объянить как расчитывается вход на примере Long позиции:
сигнальный канал - синия и фиолетовая линии
стоп-канал - зеленая и красная линия
Спасибо, теперь понятно. Советника не пробовали делать? Интересно посмотреть на результаты.
Спасибо, теперь понятно. Советника не пробовали делать? Интересно посмотреть на результаты.
Есть советник, но в нем есть моменты, которыя я пока не хочу раскрывать, поэтому и не выкладываю. Я думаю не сложно сделать советник и самому.
На самом деле на графике только стоп-канал - красная и зеленая линия. А вот сигнального канала - синяя и фиолетовая что-то не видно.
На самом деле на графике только стоп-канал - красная и зеленая линия. А вот сигнального канала - синяя и фиолетовая что-то не видно.
Я его и не выводил на экран, чтобы график не загромаждать. Точки же рисуются.
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Система работы внутрь канала:
Author: LeMan