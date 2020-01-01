Indicators: Система работы внутрь канала

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Система работы внутрь канала:

Индикатор с сигналами входа в рынок и стоп-линиями

Author: LeMan

 

что не понятно, спрашивайте, попытаюсь объяснить.

Точки - вход в рынок по ордерам.

Не уловил. Когда и какие ордера устанавливаются.

Пожалуйста, объясните, каким образом точки влияют на установку ордеров (как я понял, ордера отложенные?)

Название - "Система работы внутрь канала", а мы видим сдеку при пробое наружу...

 
Slim:

что не понятно, спрашивайте, попытаюсь объяснить.

Точки - вход в рынок по ордерам.

Не уловил. Когда и какие ордера устанавливаются.

Пожалуйста, объясните, каким образом точки влияют на установку ордеров (как я понял, ордера отложенные?)

Название - "Система работы внутрь канала", а мы видим сдеку при пробое наружу...

Когда появляется зеленая точка - выставляем по этой цене стоп-одер на покупку расная - стоп-ордер на продажу.

Пробой - это когда канал узкий, при широком - отскок от границы.

 
leman:

Когда появляется зеленая точка - выставляем по этой цене стоп-одер на покупку расная - стоп-ордер на продажу.

Пробой - это когда канал узкий, при широком - отскок от границы.

Если не сложно, покажите все сделки на продажу, до получения профита по покупке.

 
BAGOR:
leman:

Когда появляется зеленая точка - выставляем по этой цене стоп-одер на покупку расная - стоп-ордер на продажу.

Пробой - это когда канал узкий, при широком - отскок от границы.

Если не сложно, покажите все сделки на продажу, до получения профита по покупке.

2 сделки вниз:

1. Вход - 1,4254 Выход - 1,4291 Убыток - 37 пунктов

2. Вход - 1,4329 Выход - 1,4358 Убыток - 56 пунктов

1 сделка вверх:

1. Вход - 1,4292 Выход - 1,4474 Прибыль - 182 пункта

Но вниз можно и не входить, а работать только в одну сторону, это на ваше усмотрение

[Deleted]  

Объясните, пожалуйста, 1) когда появляются точки. Пересечение МАшек?

2) По какой цене выставляются ордера - закрытие, хай или лоу бара, на котором появилась точка или как?

 
v.k писал(а):

Объясните, пожалуйста, 1) когда появляются точки. Пересечение МАшек?

2) По какой цене выставляются стоп-ордера - закрытие, хай или лоу бара, на котором появилась точка или как?


Для получения сигнала на вход используется сигнальный (внутренний) канал из максимальных минимумов и минимальных максимумов

Для получения стопов используется стоп (внешний) канал из максимальных максимумов и минимальных минимумов

На картинке я попытался объянить как расчитывается вход на примере Long позиции:

сигнальный канал - синия и фиолетовая линии

стоп-канал - зеленая и красная линия

[Deleted]  

Спасибо, теперь понятно. Советника не пробовали делать? Интересно посмотреть на результаты.

 
v.k писал(а):

Спасибо, теперь понятно. Советника не пробовали делать? Интересно посмотреть на результаты.

Есть советник, но в нем есть моменты, которыя я пока не хочу раскрывать, поэтому и не выкладываю. Я думаю не сложно сделать советник и самому.

[Deleted]  

На самом деле на графике только стоп-канал - красная и зеленая линия.  А вот сигнального канала - синяя и фиолетовая что-то не видно.

 
suravel:

На самом деле на графике только стоп-канал - красная и зеленая линия. А вот сигнального канала - синяя и фиолетовая что-то не видно.

Я его и не выводил на экран, чтобы график не загромаждать. Точки же рисуются.

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