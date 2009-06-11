Indicators: Мультивалютный индикатор
Красиво сделано. По моему даже лучше чем в аналогичном индикаторе.
Понравилась идея подстраиваться под размеры окна и толщину свечек (ещё и цвет фона сам определяет!).
Здесь представлена упрощенная версия индикатора(только для мониторинга), по-этому если что-то кому не по вкусу можете сами его подправить,код на мой взгляд достаточно закоментирован, для восприятия логики построения алгоритма.
Да, действительно, хорошая работа. Есть два неоспоримых плюса:
а) не лень было код комментить, похвальный альтруизм.
б) халявность - видел такие решения продавались.
Респект автору. Хороший, а главное полезный индикатор. 10 баллов
работает без gdi32.dll ?
#import "gdi32.dll"
работает без gdi32.dll ?
#import "gdi32.dll"
Работать будет, только не будет автоматического определения цвета фона, для этого необходимо в код внести несущественные изменения:
Объявить переменную Win_color как внешнюю (extern color Win_color = Black; )
Удалить строку в функции init() Win_color = GetWndColor(Symbol());
ну и аналогичные строки в функции WndRepaint();
работает без gdi32.dll ?
#import "gdi32.dll"
Работать будет, только не будет автоматического определения цвета фона, для этого необходимо в код внести несущественные изменения:
Объявить переменную Win_color как внешнюю (extern color Win_color = Black; )
Удалить строку в функции init() Win_color = GetWndColor(Symbol());
ну и аналогичные строки в функции WndRepaint();
спасибо, К. странно, вчера не показывало ничего - а сегодня - все работает, даже фон определяет как-то, без длл! (код даже не трогал)
молодец, спасибо!
всем привет. хотелось бы узнать мнение трейдера который торгует с данным индюком.
Good one. Keep it up.
Помогите пожалуйста
Вроде все правильно делаю. Скачал, скомпилировал, бросил на график. А результат 0 ничего не отображается (кроме окна индикатора с текстом TFS)
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Мультивалютный индикатор:
Author: Ruslan Khasanov