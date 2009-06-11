Indicators: Мультивалютный индикатор

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Мультивалютный индикатор:

Мультивалютный "мониторинговый" индикатор.

Author: Ruslan Khasanov

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Красиво сделано. По моему даже лучше чем в аналогичном индикаторе.

Понравилась идея подстраиваться под размеры окна и толщину свечек (ещё и цвет фона сам определяет!).

 

Здесь представлена упрощенная версия индикатора(только для мониторинга), по-этому если что-то кому не по вкусу можете сами его подправить,код на мой взгляд достаточно закоментирован, для восприятия логики построения алгоритма.

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Да, действительно, хорошая работа. Есть два неоспоримых плюса:

а) не лень было код комментить, похвальный альтруизм.

б) халявность - видел такие решения продавались.

 

Респект автору. Хороший, а главное полезный индикатор. 10 баллов

[Deleted]  

работает без gdi32.dll ?

#import "gdi32.dll"

 
fxxx:

работает без gdi32.dll ?

#import "gdi32.dll"

Работать будет, только не будет автоматического определения цвета фона, для этого необходимо в код внести несущественные изменения:

Объявить переменную Win_color как внешнюю (extern color Win_color = Black; )

Удалить строку в функции init() Win_color = GetWndColor(Symbol());

ну и аналогичные строки в функции WndRepaint();

[Deleted]  
Kos:
fxxx:

работает без gdi32.dll ?

#import "gdi32.dll"

Работать будет, только не будет автоматического определения цвета фона, для этого необходимо в код внести несущественные изменения:

Объявить переменную Win_color как внешнюю (extern color Win_color = Black; )

Удалить строку в функции init() Win_color = GetWndColor(Symbol());

ну и аналогичные строки в функции WndRepaint();

спасибо, К. странно, вчера не показывало ничего - а сегодня - все работает, даже фон определяет как-то, без длл! (код даже не трогал)

молодец, спасибо!

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всем привет. хотелось бы узнать мнение трейдера который торгует с данным индюком.

 

Good one. Keep it up.

 

Помогите пожалуйста


Вроде все правильно делаю. Скачал, скомпилировал, бросил на график. А результат 0 ничего не отображается (кроме окна индикатора с текстом TFS)
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