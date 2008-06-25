Experts: Polish Layer Expert Advisor System Efficient - at a glance: "PLEASE"

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Polish Layer Expert Advisor System Efficient - at a glance: "PLEASE":

This EA based on indicators: RSI, WPR%, Stochastic, Moving Average, deMarker. Only 15 MIN charts I recommend

Author: Piotr

 

Zapraszam wszystkich programistów MQL oraz użytkowników EA do mojego pytania które postawiłem na tym forum. Proszę o użyteczne odpowiedzi. Wciąż pracuję nad niewykrywalnym przez systemy międzybankowe systemem który działa w tle. Bez waszej pomocy tego nie osiągnę.

I invite all developers and users of the EA MQL to my questions, which I have set on this forum. Please for useful responses. I'm still working on improving the EA system hidden for interbank system, which works in the background. Without your help I can not be achieved this target.

Я приглашаю всех разработчиков и пользователей EA MQL на мои вопросы, которые сами для этого форума. Пожалуйста, полезные реакции. Мы все еще работает над совершенствованием систем скрытые до межбанковская система, которая работает в фоновом режиме. Без вашей помощи  Я не получаю этого



LINK:        'ORDERS .:. Question for experienced programmers'


and here:     https://www.mql5.com/en/forum/109402

[Deleted]  

p uncher....

 

Would you please make your EA IBFX compatible?

 

Thanks...this look interesting but it does not place trades in my IBFX mini account...(The symbols have a little letter m after them and 0.01 means nanolots-100units)

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