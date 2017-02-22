Need help to adjust some Indicator Constants to Script...

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Hello,

I want to adjust some indicator constants to a script. However, I do not know how should I do?

Could you help me, please?

extern bool MacdMomentum_Entry_Filter=false;

extern bool MacdMomentum_Exit=false;

extern bool MacdMomentum_Reverse_Signal=false;

extern string c1="-momentum-";

extern int mperiod=14;

extern ENUM_APPLIED_PRICE mapplied_price=PRICE_CLOSE;

extern string c2="-ema signal-";

extern int esignal_period=9;

extern ENUM_APPLIED_PRICE eapplied_price=PRICE_CLOSE;

[Deleted]  
Murat Yazici:

Hello,

I want to adjust some indicator constants to a script. However, I do not know how should I do?

Could you help me, please?

extern bool MacdMomentum_Entry_Filter=false;

extern bool MacdMomentum_Exit=false;

extern bool MacdMomentum_Reverse_Signal=false;

extern string c1="-momentum-";

extern int mperiod=14;

extern ENUM_APPLIED_PRICE mapplied_price=PRICE_CLOSE;

extern string c2="-ema signal-";

extern int esignal_period=9;

extern ENUM_APPLIED_PRICE eapplied_price=PRICE_CLOSE;

I need help to adjust ENUM_APPLIED_PRICE mapplied_price=PRICE_CLOSE; ENUM_APPLIED_PRICE eapplied_price=PRICE_CLOSE; codes to scripts.
 

I'm sorry, I don't understand what you want.

Do you want to set input parameters into your script? 

e.g.

#define strict
#property show_inputs

extern ENUM_APPLIED_PRICE mapplied_price=PRICE_CLOSE;

void OnStart()
  {
  }  


 

 

[Deleted]  
honest_knave:

I'm sorry, I don't understand what you want.

Do you want to set input parameters into your script? 

e.g.

#define strict
#property show_inputs

extern ENUM_APPLIED_PRICE mapplied_price=PRICE_CLOSE;

void OnStart()
  {
  }  


 

 

Hi honest_kave;

ENUM_APPLIED_PRICE mapplied_price=PRICE_CLOSE;

This mql code is ok in metatrader platform. However, in some platform, ENUM_APPLIED_PRICE does not work. It should adjust as a script instead of indicator constant.

Are there a solution for this issue? 

 
Murat Yazici:

Hi honest_kave;

ENUM_APPLIED_PRICE mapplied_price=PRICE_CLOSE;

This mql code is ok in metatrader platform. However, in some platform, ENUM_APPLIED_PRICE does not work. It should adjust as a script instead of indicator constant.

Are there a solution for this issue? 

I'm sorry, I still don't understand what you want.

Please try to describe it differently 

[Deleted]  
honest_knave:

I'm sorry, I still don't understand what you want.

Please try to describe it differently 

ENUM, forexample ENUM_APPLIED_PRICE mql code is okey metatrader platform. It works.

However, ENUM does not work in some platform such as ZuluTrade.  

 
Murat Yazici:

ENUM, forexample ENUM_APPLIED_PRICE mql code is okey metatrader platform. It works.

However, ENUM does not work in some platform such as ZuluTrade.  

This forum is only about MetaTrader and MQL
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