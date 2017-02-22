Need help to adjust some Indicator Constants to Script...
Hello,
I want to adjust some indicator constants to a script. However, I do not know how should I do?
Could you help me, please?
extern bool MacdMomentum_Entry_Filter=false;
extern bool MacdMomentum_Exit=false;
extern bool MacdMomentum_Reverse_Signal=false;
extern string c1="-momentum-";
extern int mperiod=14;
extern ENUM_APPLIED_PRICE mapplied_price=PRICE_CLOSE;
extern string c2="-ema signal-";
extern int esignal_period=9;
extern ENUM_APPLIED_PRICE eapplied_price=PRICE_CLOSE;
I'm sorry, I don't understand what you want.
Do you want to set input parameters into your script?
e.g.
#property show_inputs
extern ENUM_APPLIED_PRICE mapplied_price=PRICE_CLOSE;
void OnStart()
{
}
I'm sorry, I don't understand what you want.
Do you want to set input parameters into your script?
e.g.
#property show_inputs
extern ENUM_APPLIED_PRICE mapplied_price=PRICE_CLOSE;
void OnStart()
{
}
Hi honest_kave;
ENUM_APPLIED_PRICE mapplied_price=PRICE_CLOSE;
This mql code is ok in metatrader platform. However, in some platform, ENUM_APPLIED_PRICE does not work. It should adjust as a script instead of indicator constant.
Are there a solution for this issue?
Hi honest_kave;
ENUM_APPLIED_PRICE mapplied_price=PRICE_CLOSE;
This mql code is ok in metatrader platform. However, in some platform, ENUM_APPLIED_PRICE does not work. It should adjust as a script instead of indicator constant.
Are there a solution for this issue?
I'm sorry, I still don't understand what you want.
Please try to describe it differently
I'm sorry, I still don't understand what you want.
Please try to describe it differently
ENUM, forexample ENUM_APPLIED_PRICE mql code is okey metatrader platform. It works.
However, ENUM does not work in some platform such as ZuluTrade.
ENUM, forexample ENUM_APPLIED_PRICE mql code is okey metatrader platform. It works.
However, ENUM does not work in some platform such as ZuluTrade.
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Hello,
I want to adjust some indicator constants to a script. However, I do not know how should I do?
Could you help me, please?
extern bool MacdMomentum_Entry_Filter=false;
extern bool MacdMomentum_Exit=false;
extern bool MacdMomentum_Reverse_Signal=false;
extern string c1="-momentum-";
extern int mperiod=14;
extern ENUM_APPLIED_PRICE mapplied_price=PRICE_CLOSE;
extern string c2="-ema signal-";
extern int esignal_period=9;
extern ENUM_APPLIED_PRICE eapplied_price=PRICE_CLOSE;