Which method is better ?

  • 48% (32)
  • 52% (34)
Total voters: 66
 

Multi currency
 
Multi means more chances.
 
MarketArt:
Simultaneous multi currency trade.
Simultaneous closing.
 
Multi currency
 
Single currency
 
Multi is better but not the best
 

sample multicurrency

2012.01.01 00:001
balance



0.000.0010 000.0010 000.00
2012.01.02 11:492GBPUSDsellin0.901.5499120.000.000.0010 000.0011:49
2012.01.02 11:493EURUSDsellin0.901.2942730.000.000.0010 000.0011:49
2012.01.02 14:454EURUSDbuyout0.901.2931940.000.0097.2010 097.20
2012.01.02 14:455GBPUSDbuyout0.901.5487050.000.00108.9010 206.10
2012.01.02 16:376GBPUSDsellin0.901.5478160.000.000.0010 206.1016:37
2012.01.02 16:377EURUSDsellin0.901.2925270.000.000.0010 206.1016:37
2012.01.05 09:478EURUSDbuyout0.901.2891380.00-4.50305.1010 506.70
2012.01.05 09:479EURUSDsellin3.601.2889390.000.000.0010 506.7009:47
2012.01.05 09:5010EURUSDbuyout3.601.28786100.000.00385.2010 891.90
2012.01.06 14:1411GBPUSDbuyout0.901.54623120.00-11.88142.2011 022.22
2012.01.06 14:1612GBPUSDsellin0.901.54690130.000.000.0011 022.2214:16
2012.01.06 14:1613EURUSDsellin0.901.27790140.000.000.0011 022.2214:16
2012.01.06 14:3214EURUSDbuyout0.901.27646150.000.00129.6011 151.82
2012.01.06 14:3215GBPUSDbuyout0.901.54628160.000.0055.8011 207.62
2012.01.06 20:5616GBPUSDbuyin0.901.54298170.000.000.0011 207.6220:56
2012.01.06 20:5617EURUSDbuyin0.901.27291180.000.000.0011 207.6220:56
2012.01.09 08:3418EURUSDsellout0.901.27415190.00-0.63111.6011 318.59
2012.01.09 08:3419GBPUSDsellout0.901.54430200.00-0.18118.8011 437.21
2012.01.09 09:4120GBPUSDbuyin0.901.54469210.000.000.0011 437.2109:41
2012.01.09 09:4121EURUSDbuyin0.901.27639220.000.000.0011 437.2109:41
2012.01.09 09:4722EURUSDsellout0.901.27721230.000.0073.8011 511.01
2012.01.09 09:4723GBPUSDsellout0.901.54548240.000.0071.1011 582.11
2012.01.09 09:5024GBPUSDbuyin0.901.54501250.000.000.0011 582.1109:50
2012.01.09 09:5025EURUSDbuyin0.901.27671260.000.000.0011 582.1109:50
2012.01.09 21:4026EURUSDsellout0.901.27719270.000.0043.2011 625.31
2012.01.09 21:4027GBPUSDsellout0.901.54619280.000.00106.2011 731.51
2012.01.10 01:1628GBPUSDbuyin0.901.54575290.000.000.0011 731.5101:16
2012.01.10 01:1629EURUSDsellin0.901.27746300.000.000.0011 731.5101:16
2012.01.10 04:1130EURUSDbuyout0.901.27684310.000.0055.8011 787.31
2012.01.10 04:1131GBPUSDsellout0.901.54684320.000.0098.1011 885.41
2012.01.10 05:4332GBPUSDbuyin0.901.54766330.000.000.0011 885.4105:43
2012.01.10 05:4333EURUSDbuyin0.901.27773340.000.000.0011 885.4105:43
2012.01.10 06:1134EURUSDsellout0.901.27908350.000.00121.5012 006.91
2012.01.10 06:1135GBPUSDsellout0.901.54792360.000.0023.4012 030.31
2012.01.10 08:0436GBPUSDsellin0.901.54764370.000.000.0012 030.3108:04
2012.01.10 08:0437EURUSDsellin0.901.27838380.000.000.0012 030.3108:04
2012.01.10 08:5838EURUSDbuyout0.901.27711390.000.00114.3012 144.61
2012.01.10 08:5839GBPUSDbuyout0.901.54622400.000.00127.8012 272.41
2012.01.10 14:4840GBPUSDbuyin0.901.54772410.000.000.0012 272.4114:48
2012.01.10 14:4841EURUSDbuyin0.901.28078420.000.000.0012 272.4114:48
2012.01.12 16:0542EURUSDbuyin1.801.28356430.000.000.0012 272.4116:05
2012.01.12 18:3343EURUSDsellout2.701.28390440.00-2.52342.0012 611.89
2012.01.12 18:3344EURUSDbuyin3.601.28402450.000.000.0012 611.8918:33
2012.01.13 06:5545EURUSDsellout3.601.28496460.00-2.52338.4012 947.77
2012.01.13 06:5546EURUSDbuyin7.201.28514470.000.000.0012 947.7706:55
2012.01.13 07:0847EURUSDsellout7.201.28576480.000.00446.4013 394.17
2012.01.20 08:3648GBPUSDsellout0.901.54954500.00-2.16163.8013 555.81
2012.01.20 08:3849GBPUSDbuyin0.901.54971510.000.000.0013 555.8108:38
2012.01.20 08:3850EURUSDbuyin0.901.29803520.000.000.0013 555.8108:38
2012.01.20 15:0151GBPUSDbuyin1.801.55277530.000.000.0013 555.8115:01
2012.01.20 17:5752EURUSDsellout0.901.29410540.000.00-353.7013 202.11
2012.01.20 17:5753GBPUSDsellout2.701.55373550.000.00534.6013 736.71
2012.01.20 18:4554GBPUSDsellin0.901.55386560.000.000.0013 736.7118:45
2012.01.20 18:4555EURUSDbuyin0.901.29333570.000.000.0013 736.7118:45
2012.01.23 12:0556EURUSDsellout0.901.29884580.00-0.63495.9014 231.98
2012.01.23 12:0557GBPUSDbuyout0.901.55643590.00-1.98-231.3013 998.70
2012.01.23 13:4358GBPUSDbuyin0.901.55674600.000.000.0013 998.7013:43
2012.01.23 13:4359EURUSDsellin0.901.30053610.000.000.0013 998.7013:43
2012.01.24 13:5260EURUSDbuyout0.901.30035620.00-0.9016.2014 014.00
2012.01.24 13:5261GBPUSDsellout0.901.55861630.00-0.18168.3014 182.12
2012.01.24 16:2762GBPUSDbuyin0.901.55858640.000.000.0014 182.1216:27
2012.01.24 16:2763EURUSDbuyin0.901.29793650.000.000.0014 182.1216:27
2012.01.24 17:2564EURUSDsellout0.901.29968660.000.00157.5014 339.62
2012.01.24 17:2565GBPUSDsellout0.901.56105670.000.00222.3014 561.92
2012.01.24 22:0066GBPUSDbuyin0.901.56177680.000.000.0014 561.9222:00
2012.01.24 22:0067EURUSDbuyin0.901.30264690.000.000.0014 561.9222:00
2012.01.25 00:4768EURUSDsellout0.901.30403700.00-0.63125.1014 686.39
2012.01.25 00:4769GBPUSDsellout0.901.56249710.00-0.1864.8014 751.01
2012.01.25 03:5870GBPUSDsellin0.901.56172720.000.000.0014 751.0103:58
2012.01.25 03:5871EURUSDbuyin0.901.30265730.000.000.0014 751.0103:58
2012.01.25 08:2572EURUSDsellout0.901.30241740.000.00-21.6014 729.41
2012.01.25 08:2573GBPUSDbuyout0.901.55929750.000.00218.7014 948.11
2012.01.25 08:3874GBPUSDbuyin0.901.56133760.000.000.0014 948.1108:38
2012.01.25 08:3875EURUSDbuyin0.901.30374770.000.000.0014 948.1108:38
 

And End result 


 
Single currency
1234
