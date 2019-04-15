Which method is better ?
Multi currency
Multi currency
Multi means more chances.
MarketArt:Simultaneous multi currency trade.
Multi means more chances.
Multi means more chances.
Simultaneous closing.
Multi currency
Multi is better but not the best
sample multicurrency
|2012.01.01 00:00
|1
|balance
|0.00
|0.00
|10 000.00
|10 000.00
|2012.01.02 11:49
|2
|GBPUSD
|sell
|in
|0.90
|1.54991
|2
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|11:49
|2012.01.02 11:49
|3
|EURUSD
|sell
|in
|0.90
|1.29427
|3
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|11:49
|2012.01.02 14:45
|4
|EURUSD
|buy
|out
|0.90
|1.29319
|4
|0.00
|0.00
|97.20
|10 097.20
|2012.01.02 14:45
|5
|GBPUSD
|buy
|out
|0.90
|1.54870
|5
|0.00
|0.00
|108.90
|10 206.10
|2012.01.02 16:37
|6
|GBPUSD
|sell
|in
|0.90
|1.54781
|6
|0.00
|0.00
|0.00
|10 206.10
|16:37
|2012.01.02 16:37
|7
|EURUSD
|sell
|in
|0.90
|1.29252
|7
|0.00
|0.00
|0.00
|10 206.10
|16:37
|2012.01.05 09:47
|8
|EURUSD
|buy
|out
|0.90
|1.28913
|8
|0.00
|-4.50
|305.10
|10 506.70
|2012.01.05 09:47
|9
|EURUSD
|sell
|in
|3.60
|1.28893
|9
|0.00
|0.00
|0.00
|10 506.70
|09:47
|2012.01.05 09:50
|10
|EURUSD
|buy
|out
|3.60
|1.28786
|10
|0.00
|0.00
|385.20
|10 891.90
|2012.01.06 14:14
|11
|GBPUSD
|buy
|out
|0.90
|1.54623
|12
|0.00
|-11.88
|142.20
|11 022.22
|2012.01.06 14:16
|12
|GBPUSD
|sell
|in
|0.90
|1.54690
|13
|0.00
|0.00
|0.00
|11 022.22
|14:16
|2012.01.06 14:16
|13
|EURUSD
|sell
|in
|0.90
|1.27790
|14
|0.00
|0.00
|0.00
|11 022.22
|14:16
|2012.01.06 14:32
|14
|EURUSD
|buy
|out
|0.90
|1.27646
|15
|0.00
|0.00
|129.60
|11 151.82
|2012.01.06 14:32
|15
|GBPUSD
|buy
|out
|0.90
|1.54628
|16
|0.00
|0.00
|55.80
|11 207.62
|2012.01.06 20:56
|16
|GBPUSD
|buy
|in
|0.90
|1.54298
|17
|0.00
|0.00
|0.00
|11 207.62
|20:56
|2012.01.06 20:56
|17
|EURUSD
|buy
|in
|0.90
|1.27291
|18
|0.00
|0.00
|0.00
|11 207.62
|20:56
|2012.01.09 08:34
|18
|EURUSD
|sell
|out
|0.90
|1.27415
|19
|0.00
|-0.63
|111.60
|11 318.59
|2012.01.09 08:34
|19
|GBPUSD
|sell
|out
|0.90
|1.54430
|20
|0.00
|-0.18
|118.80
|11 437.21
|2012.01.09 09:41
|20
|GBPUSD
|buy
|in
|0.90
|1.54469
|21
|0.00
|0.00
|0.00
|11 437.21
|09:41
|2012.01.09 09:41
|21
|EURUSD
|buy
|in
|0.90
|1.27639
|22
|0.00
|0.00
|0.00
|11 437.21
|09:41
|2012.01.09 09:47
|22
|EURUSD
|sell
|out
|0.90
|1.27721
|23
|0.00
|0.00
|73.80
|11 511.01
|2012.01.09 09:47
|23
|GBPUSD
|sell
|out
|0.90
|1.54548
|24
|0.00
|0.00
|71.10
|11 582.11
|2012.01.09 09:50
|24
|GBPUSD
|buy
|in
|0.90
|1.54501
|25
|0.00
|0.00
|0.00
|11 582.11
|09:50
|2012.01.09 09:50
|25
|EURUSD
|buy
|in
|0.90
|1.27671
|26
|0.00
|0.00
|0.00
|11 582.11
|09:50
|2012.01.09 21:40
|26
|EURUSD
|sell
|out
|0.90
|1.27719
|27
|0.00
|0.00
|43.20
|11 625.31
|2012.01.09 21:40
|27
|GBPUSD
|sell
|out
|0.90
|1.54619
|28
|0.00
|0.00
|106.20
|11 731.51
|2012.01.10 01:16
|28
|GBPUSD
|buy
|in
|0.90
|1.54575
|29
|0.00
|0.00
|0.00
|11 731.51
|01:16
|2012.01.10 01:16
|29
|EURUSD
|sell
|in
|0.90
|1.27746
|30
|0.00
|0.00
|0.00
|11 731.51
|01:16
|2012.01.10 04:11
|30
|EURUSD
|buy
|out
|0.90
|1.27684
|31
|0.00
|0.00
|55.80
|11 787.31
|2012.01.10 04:11
|31
|GBPUSD
|sell
|out
|0.90
|1.54684
|32
|0.00
|0.00
|98.10
|11 885.41
|2012.01.10 05:43
|32
|GBPUSD
|buy
|in
|0.90
|1.54766
|33
|0.00
|0.00
|0.00
|11 885.41
|05:43
|2012.01.10 05:43
|33
|EURUSD
|buy
|in
|0.90
|1.27773
|34
|0.00
|0.00
|0.00
|11 885.41
|05:43
|2012.01.10 06:11
|34
|EURUSD
|sell
|out
|0.90
|1.27908
|35
|0.00
|0.00
|121.50
|12 006.91
|2012.01.10 06:11
|35
|GBPUSD
|sell
|out
|0.90
|1.54792
|36
|0.00
|0.00
|23.40
|12 030.31
|2012.01.10 08:04
|36
|GBPUSD
|sell
|in
|0.90
|1.54764
|37
|0.00
|0.00
|0.00
|12 030.31
|08:04
|2012.01.10 08:04
|37
|EURUSD
|sell
|in
|0.90
|1.27838
|38
|0.00
|0.00
|0.00
|12 030.31
|08:04
|2012.01.10 08:58
|38
|EURUSD
|buy
|out
|0.90
|1.27711
|39
|0.00
|0.00
|114.30
|12 144.61
|2012.01.10 08:58
|39
|GBPUSD
|buy
|out
|0.90
|1.54622
|40
|0.00
|0.00
|127.80
|12 272.41
|2012.01.10 14:48
|40
|GBPUSD
|buy
|in
|0.90
|1.54772
|41
|0.00
|0.00
|0.00
|12 272.41
|14:48
|2012.01.10 14:48
|41
|EURUSD
|buy
|in
|0.90
|1.28078
|42
|0.00
|0.00
|0.00
|12 272.41
|14:48
|2012.01.12 16:05
|42
|EURUSD
|buy
|in
|1.80
|1.28356
|43
|0.00
|0.00
|0.00
|12 272.41
|16:05
|2012.01.12 18:33
|43
|EURUSD
|sell
|out
|2.70
|1.28390
|44
|0.00
|-2.52
|342.00
|12 611.89
|2012.01.12 18:33
|44
|EURUSD
|buy
|in
|3.60
|1.28402
|45
|0.00
|0.00
|0.00
|12 611.89
|18:33
|2012.01.13 06:55
|45
|EURUSD
|sell
|out
|3.60
|1.28496
|46
|0.00
|-2.52
|338.40
|12 947.77
|2012.01.13 06:55
|46
|EURUSD
|buy
|in
|7.20
|1.28514
|47
|0.00
|0.00
|0.00
|12 947.77
|06:55
|2012.01.13 07:08
|47
|EURUSD
|sell
|out
|7.20
|1.28576
|48
|0.00
|0.00
|446.40
|13 394.17
|2012.01.20 08:36
|48
|GBPUSD
|sell
|out
|0.90
|1.54954
|50
|0.00
|-2.16
|163.80
|13 555.81
|2012.01.20 08:38
|49
|GBPUSD
|buy
|in
|0.90
|1.54971
|51
|0.00
|0.00
|0.00
|13 555.81
|08:38
|2012.01.20 08:38
|50
|EURUSD
|buy
|in
|0.90
|1.29803
|52
|0.00
|0.00
|0.00
|13 555.81
|08:38
|2012.01.20 15:01
|51
|GBPUSD
|buy
|in
|1.80
|1.55277
|53
|0.00
|0.00
|0.00
|13 555.81
|15:01
|2012.01.20 17:57
|52
|EURUSD
|sell
|out
|0.90
|1.29410
|54
|0.00
|0.00
|-353.70
|13 202.11
|2012.01.20 17:57
|53
|GBPUSD
|sell
|out
|2.70
|1.55373
|55
|0.00
|0.00
|534.60
|13 736.71
|2012.01.20 18:45
|54
|GBPUSD
|sell
|in
|0.90
|1.55386
|56
|0.00
|0.00
|0.00
|13 736.71
|18:45
|2012.01.20 18:45
|55
|EURUSD
|buy
|in
|0.90
|1.29333
|57
|0.00
|0.00
|0.00
|13 736.71
|18:45
|2012.01.23 12:05
|56
|EURUSD
|sell
|out
|0.90
|1.29884
|58
|0.00
|-0.63
|495.90
|14 231.98
|2012.01.23 12:05
|57
|GBPUSD
|buy
|out
|0.90
|1.55643
|59
|0.00
|-1.98
|-231.30
|13 998.70
|2012.01.23 13:43
|58
|GBPUSD
|buy
|in
|0.90
|1.55674
|60
|0.00
|0.00
|0.00
|13 998.70
|13:43
|2012.01.23 13:43
|59
|EURUSD
|sell
|in
|0.90
|1.30053
|61
|0.00
|0.00
|0.00
|13 998.70
|13:43
|2012.01.24 13:52
|60
|EURUSD
|buy
|out
|0.90
|1.30035
|62
|0.00
|-0.90
|16.20
|14 014.00
|2012.01.24 13:52
|61
|GBPUSD
|sell
|out
|0.90
|1.55861
|63
|0.00
|-0.18
|168.30
|14 182.12
|2012.01.24 16:27
|62
|GBPUSD
|buy
|in
|0.90
|1.55858
|64
|0.00
|0.00
|0.00
|14 182.12
|16:27
|2012.01.24 16:27
|63
|EURUSD
|buy
|in
|0.90
|1.29793
|65
|0.00
|0.00
|0.00
|14 182.12
|16:27
|2012.01.24 17:25
|64
|EURUSD
|sell
|out
|0.90
|1.29968
|66
|0.00
|0.00
|157.50
|14 339.62
|2012.01.24 17:25
|65
|GBPUSD
|sell
|out
|0.90
|1.56105
|67
|0.00
|0.00
|222.30
|14 561.92
|2012.01.24 22:00
|66
|GBPUSD
|buy
|in
|0.90
|1.56177
|68
|0.00
|0.00
|0.00
|14 561.92
|22:00
|2012.01.24 22:00
|67
|EURUSD
|buy
|in
|0.90
|1.30264
|69
|0.00
|0.00
|0.00
|14 561.92
|22:00
|2012.01.25 00:47
|68
|EURUSD
|sell
|out
|0.90
|1.30403
|70
|0.00
|-0.63
|125.10
|14 686.39
|2012.01.25 00:47
|69
|GBPUSD
|sell
|out
|0.90
|1.56249
|71
|0.00
|-0.18
|64.80
|14 751.01
|2012.01.25 03:58
|70
|GBPUSD
|sell
|in
|0.90
|1.56172
|72
|0.00
|0.00
|0.00
|14 751.01
|03:58
|2012.01.25 03:58
|71
|EURUSD
|buy
|in
|0.90
|1.30265
|73
|0.00
|0.00
|0.00
|14 751.01
|03:58
|2012.01.25 08:25
|72
|EURUSD
|sell
|out
|0.90
|1.30241
|74
|0.00
|0.00
|-21.60
|14 729.41
|2012.01.25 08:25
|73
|GBPUSD
|buy
|out
|0.90
|1.55929
|75
|0.00
|0.00
|218.70
|14 948.11
|2012.01.25 08:38
|74
|GBPUSD
|buy
|in
|0.90
|1.56133
|76
|0.00
|0.00
|0.00
|14 948.11
|08:38
|2012.01.25 08:38
|75
|EURUSD
|buy
|in
|0.90
|1.30374
|77
|0.00
|0.00
|0.00
|14 948.11
|08:38
You are missing trading opportunities:
- Free trading apps
- Over 8,000 signals for copying
- Economic news for exploring financial markets
Registration Log in
You agree to website policy and terms of use
If you do not have an account, please register