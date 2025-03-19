KurseKategorien
WALDW: Waldencast plc - Warrant

0.0458 USD 0.0003 (0.66%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von WALDW hat sich für heute um 0.66% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0417 bis zu einem Hoch von 0.0499 gehandelt.

Verfolgen Sie die Waldencast plc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
0.0417 0.0499
Jahresspanne
0.0390 0.2222
Vorheriger Schlusskurs
0.0455
Eröffnung
0.0499
Bid
0.0458
Ask
0.0488
Tief
0.0417
Hoch
0.0499
Volumen
13
Tagesänderung
0.66%
Monatsänderung
1.78%
6-Monatsänderung
-69.36%
Jahresänderung
-71.38%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K