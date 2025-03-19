Währungen / WALDW
WALDW: Waldencast plc - Warrant
0.0458 USD 0.0003 (0.66%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WALDW hat sich für heute um 0.66% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0417 bis zu einem Hoch von 0.0499 gehandelt.
Verfolgen Sie die Waldencast plc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
0.0417 0.0499
Jahresspanne
0.0390 0.2222
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.0455
- Eröffnung
- 0.0499
- Bid
- 0.0458
- Ask
- 0.0488
- Tief
- 0.0417
- Hoch
- 0.0499
- Volumen
- 13
- Tagesänderung
- 0.66%
- Monatsänderung
- 1.78%
- 6-Monatsänderung
- -69.36%
- Jahresänderung
- -71.38%
