Valute / WALDW
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
WALDW: Waldencast plc - Warrant
0.0458 USD 0.0003 (0.66%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio WALDW ha avuto una variazione del 0.66% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0417 e ad un massimo di 0.0499.
Segui le dinamiche di Waldencast plc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.0417 0.0499
Intervallo Annuale
0.0390 0.2222
- Chiusura Precedente
- 0.0455
- Apertura
- 0.0499
- Bid
- 0.0458
- Ask
- 0.0488
- Minimo
- 0.0417
- Massimo
- 0.0499
- Volume
- 13
- Variazione giornaliera
- 0.66%
- Variazione Mensile
- 1.78%
- Variazione Semestrale
- -69.36%
- Variazione Annuale
- -71.38%
21 settembre, domenica