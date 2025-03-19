QuotazioniSezioni
Valute / WALDW
Tornare a Azioni

WALDW: Waldencast plc - Warrant

0.0458 USD 0.0003 (0.66%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio WALDW ha avuto una variazione del 0.66% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0417 e ad un massimo di 0.0499.

Segui le dinamiche di Waldencast plc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WALDW News

Intervallo Giornaliero
0.0417 0.0499
Intervallo Annuale
0.0390 0.2222
Chiusura Precedente
0.0455
Apertura
0.0499
Bid
0.0458
Ask
0.0488
Minimo
0.0417
Massimo
0.0499
Volume
13
Variazione giornaliera
0.66%
Variazione Mensile
1.78%
Variazione Semestrale
-69.36%
Variazione Annuale
-71.38%
21 settembre, domenica