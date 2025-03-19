CotationsSections
Devises / WALDW
Retour à Actions

WALDW: Waldencast plc - Warrant

0.0458 USD 0.0003 (0.66%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de WALDW a changé de 0.66% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0417 et à un maximum de 0.0499.

Suivez la dynamique Waldencast plc - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WALDW Nouvelles

Range quotidien
0.0417 0.0499
Range Annuel
0.0390 0.2222
Clôture Précédente
0.0455
Ouverture
0.0499
Bid
0.0458
Ask
0.0488
Plus Bas
0.0417
Plus Haut
0.0499
Volume
13
Changement quotidien
0.66%
Changement Mensuel
1.78%
Changement à 6 Mois
-69.36%
Changement Annuel
-71.38%
20 septembre, samedi