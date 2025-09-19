KurseKategorien
VSSYW: Versus Systems Inc - Class A Warrants

0.0505 USD 0.0001 (0.20%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von VSSYW hat sich für heute um 0.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0505 bis zu einem Hoch von 0.0652 gehandelt.

Verfolgen Sie die Versus Systems Inc - Class A Warrants-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
0.0505 0.0652
Jahresspanne
0.0300 0.3048
Vorheriger Schlusskurs
0.0504
Eröffnung
0.0650
Bid
0.0505
Ask
0.0535
Tief
0.0505
Hoch
0.0652
Volumen
4
Tagesänderung
0.20%
Monatsänderung
-15.83%
6-Monatsänderung
-29.37%
Jahresänderung
-21.95%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K