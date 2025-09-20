CotationsSections
Devises / VSSYW
Retour à Actions

VSSYW: Versus Systems Inc - Class A Warrants

0.0505 USD 0.0001 (0.20%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de VSSYW a changé de 0.20% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0505 et à un maximum de 0.0652.

Suivez la dynamique Versus Systems Inc - Class A Warrants. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Range quotidien
0.0505 0.0652
Range Annuel
0.0300 0.3048
Clôture Précédente
0.0504
Ouverture
0.0650
Bid
0.0505
Ask
0.0535
Plus Bas
0.0505
Plus Haut
0.0652
Volume
4
Changement quotidien
0.20%
Changement Mensuel
-15.83%
Changement à 6 Mois
-29.37%
Changement Annuel
-21.95%
20 septembre, samedi