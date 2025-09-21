Valute / VSSYW
VSSYW: Versus Systems Inc - Class A Warrants
0.0505 USD 0.0001 (0.20%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio VSSYW ha avuto una variazione del 0.20% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0505 e ad un massimo di 0.0652.
Segui le dinamiche di Versus Systems Inc - Class A Warrants. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.0505 0.0652
Intervallo Annuale
0.0300 0.3048
- Chiusura Precedente
- 0.0504
- Apertura
- 0.0650
- Bid
- 0.0505
- Ask
- 0.0535
- Minimo
- 0.0505
- Massimo
- 0.0652
- Volume
- 4
- Variazione giornaliera
- 0.20%
- Variazione Mensile
- -15.83%
- Variazione Semestrale
- -29.37%
- Variazione Annuale
- -21.95%
21 settembre, domenica