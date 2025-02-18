KurseKategorien
Währungen / TALKW
Zurück zum Aktien

TALKW: Talkspace Inc - Warrant

0.0699 USD 0.0100 (12.52%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TALKW hat sich für heute um -12.52% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0699 bis zu einem Hoch von 0.0699 gehandelt.

Verfolgen Sie die Talkspace Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TALKW News

Tagesspanne
0.0699 0.0699
Jahresspanne
0.0499 0.2700
Vorheriger Schlusskurs
0.0799
Eröffnung
0.0699
Bid
0.0699
Ask
0.0729
Tief
0.0699
Hoch
0.0699
Volumen
2
Tagesänderung
-12.52%
Monatsänderung
-16.79%
6-Monatsänderung
-29.39%
Jahresänderung
-1.13%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K