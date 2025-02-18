Währungen / TALKW
TALKW: Talkspace Inc - Warrant
0.0699 USD 0.0100 (12.52%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TALKW hat sich für heute um -12.52% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0699 bis zu einem Hoch von 0.0699 gehandelt.
Verfolgen Sie die Talkspace Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
0.0699 0.0699
Jahresspanne
0.0499 0.2700
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.0799
- Eröffnung
- 0.0699
- Bid
- 0.0699
- Ask
- 0.0729
- Tief
- 0.0699
- Hoch
- 0.0699
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- -12.52%
- Monatsänderung
- -16.79%
- 6-Monatsänderung
- -29.39%
- Jahresänderung
- -1.13%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K