Valute / TALKW
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
TALKW: Talkspace Inc - Warrant
0.0714 USD 0.0085 (10.64%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TALKW ha avuto una variazione del -10.64% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0699 e ad un massimo di 0.0714.
Segui le dinamiche di Talkspace Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.0699 0.0714
Intervallo Annuale
0.0499 0.2700
- Chiusura Precedente
- 0.0799
- Apertura
- 0.0699
- Bid
- 0.0714
- Ask
- 0.0744
- Minimo
- 0.0699
- Massimo
- 0.0714
- Volume
- 3
- Variazione giornaliera
- -10.64%
- Variazione Mensile
- -15.00%
- Variazione Semestrale
- -27.88%
- Variazione Annuale
- 0.99%
21 settembre, domenica