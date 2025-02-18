QuotazioniSezioni
TALKW: Talkspace Inc - Warrant

0.0714 USD 0.0085 (10.64%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TALKW ha avuto una variazione del -10.64% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0699 e ad un massimo di 0.0714.

Segui le dinamiche di Talkspace Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.0699 0.0714
Intervallo Annuale
0.0499 0.2700
Chiusura Precedente
0.0799
Apertura
0.0699
Bid
0.0714
Ask
0.0744
Minimo
0.0699
Massimo
0.0714
Volume
3
Variazione giornaliera
-10.64%
Variazione Mensile
-15.00%
Variazione Semestrale
-27.88%
Variazione Annuale
0.99%
21 settembre, domenica