TALKW: Talkspace Inc - Warrant

0.0714 USD 0.0085 (10.64%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de TALKW a changé de -10.64% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0699 et à un maximum de 0.0714.

Suivez la dynamique Talkspace Inc - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.0699 0.0714
Range Annuel
0.0499 0.2700
Clôture Précédente
0.0799
Ouverture
0.0699
Bid
0.0714
Ask
0.0744
Plus Bas
0.0699
Plus Haut
0.0714
Volume
3
Changement quotidien
-10.64%
Changement Mensuel
-15.00%
Changement à 6 Mois
-27.88%
Changement Annuel
0.99%
