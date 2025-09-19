KurseKategorien
Währungen / SNDK
SNDK

98.87 USD 4.90 (5.21%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SNDK hat sich für heute um 5.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 96.85 bis zu einem Hoch von 102.93 gehandelt.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
96.85 102.93
Jahresspanne
27.88 102.93
Vorheriger Schlusskurs
93.97
Eröffnung
97.30
Bid
98.87
Ask
99.17
Tief
96.85
Hoch
102.93
Volumen
24.575 K
Tagesänderung
5.21%
Monatsänderung
93.82%
6-Monatsänderung
108.67%
Jahresänderung
41.57%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K