SNDK
98.87 USD 4.90 (5.21%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SNDK hat sich für heute um 5.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 96.85 bis zu einem Hoch von 102.93 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
96.85 102.93
Jahresspanne
27.88 102.93
- Vorheriger Schlusskurs
- 93.97
- Eröffnung
- 97.30
- Bid
- 98.87
- Ask
- 99.17
- Tief
- 96.85
- Hoch
- 102.93
- Volumen
- 24.575 K
- Tagesänderung
- 5.21%
- Monatsänderung
- 93.82%
- 6-Monatsänderung
- 108.67%
- Jahresänderung
- 41.57%
19 September, Freitag
