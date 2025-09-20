CotationsSections
Devises / SNDK
SNDK

102.21 USD 3.34 (3.38%)
Secteur: Autres Symboles Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SNDK a changé de 3.38% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 96.72 et à un maximum de 102.97.

Range quotidien
96.72 102.97
Range Annuel
27.88 102.97
Clôture Précédente
98.87
Ouverture
97.58
Bid
102.21
Ask
102.51
Plus Bas
96.72
Plus Haut
102.97
Volume
13.302 K
Changement quotidien
3.38%
Changement Mensuel
100.37%
Changement à 6 Mois
115.72%
Changement Annuel
46.35%
20 septembre, samedi