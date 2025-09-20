QuotazioniSezioni
Valute / SNDK
SNDK

102.21 USD 3.34 (3.38%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SNDK ha avuto una variazione del 3.38% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 96.72 e ad un massimo di 102.97.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
96.72 102.97
Intervallo Annuale
27.88 102.97
Chiusura Precedente
98.87
Apertura
97.58
Bid
102.21
Ask
102.51
Minimo
96.72
Massimo
102.97
Volume
13.302 K
Variazione giornaliera
3.38%
Variazione Mensile
100.37%
Variazione Semestrale
115.72%
Variazione Annuale
46.35%
20 settembre, sabato