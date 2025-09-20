Valute / SNDK
SNDK
102.21 USD 3.34 (3.38%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SNDK ha avuto una variazione del 3.38% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 96.72 e ad un massimo di 102.97.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
96.72 102.97
Intervallo Annuale
27.88 102.97
- Chiusura Precedente
- 98.87
- Apertura
- 97.58
- Bid
- 102.21
- Ask
- 102.51
- Minimo
- 96.72
- Massimo
- 102.97
- Volume
- 13.302 K
- Variazione giornaliera
- 3.38%
- Variazione Mensile
- 100.37%
- Variazione Semestrale
- 115.72%
- Variazione Annuale
- 46.35%
20 settembre, sabato