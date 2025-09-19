KurseKategorien
RDDT

270.74 USD 4.09 (1.53%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RDDT hat sich für heute um 1.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 269.92 bis zu einem Hoch von 282.95 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
269.92 282.95
Jahresspanne
64.52 282.95
Vorheriger Schlusskurs
266.65
Eröffnung
271.99
Bid
270.74
Ask
271.04
Tief
269.92
Hoch
282.95
Volumen
11.797 K
Tagesänderung
1.53%
Monatsänderung
23.63%
6-Monatsänderung
155.90%
Jahresänderung
310.65%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K