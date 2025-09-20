Valute / RDDT
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
RDDT
264.32 USD 6.42 (2.37%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RDDT ha avuto una variazione del -2.37% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 251.50 e ad un massimo di 271.99.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
251.50 271.99
Intervallo Annuale
64.52 282.95
- Chiusura Precedente
- 270.74
- Apertura
- 270.71
- Bid
- 264.32
- Ask
- 264.62
- Minimo
- 251.50
- Massimo
- 271.99
- Volume
- 18.674 K
- Variazione giornaliera
- -2.37%
- Variazione Mensile
- 20.69%
- Variazione Semestrale
- 149.83%
- Variazione Annuale
- 300.91%
20 settembre, sabato