QuotazioniSezioni
Valute / RDDT
Tornare a Azioni

RDDT

264.32 USD 6.42 (2.37%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RDDT ha avuto una variazione del -2.37% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 251.50 e ad un massimo di 271.99.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
251.50 271.99
Intervallo Annuale
64.52 282.95
Chiusura Precedente
270.74
Apertura
270.71
Bid
264.32
Ask
264.62
Minimo
251.50
Massimo
271.99
Volume
18.674 K
Variazione giornaliera
-2.37%
Variazione Mensile
20.69%
Variazione Semestrale
149.83%
Variazione Annuale
300.91%
20 settembre, sabato