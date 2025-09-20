CotationsSections
RDDT

264.32 USD 6.42 (2.37%)
Secteur: Autres Symboles Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de RDDT a changé de -2.37% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 251.50 et à un maximum de 271.99.

Suivez la dynamique . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
251.50 271.99
Range Annuel
64.52 282.95
Clôture Précédente
270.74
Ouverture
270.71
Bid
264.32
Ask
264.62
Plus Bas
251.50
Plus Haut
271.99
Volume
18.674 K
Changement quotidien
-2.37%
Changement Mensuel
20.69%
Changement à 6 Mois
149.83%
Changement Annuel
300.91%
