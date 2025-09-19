Währungen / OCG
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
OCG: Oriental Culture Holding LTD
4.06 USD 0.17 (4.37%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OCG hat sich für heute um 4.37% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.97 bis zu einem Hoch von 4.07 gehandelt.
Verfolgen Sie die Oriental Culture Holding LTD-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
3.97 4.07
Jahresspanne
1.06 7.47
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.89
- Eröffnung
- 3.97
- Bid
- 4.06
- Ask
- 4.36
- Tief
- 3.97
- Hoch
- 4.07
- Volumen
- 6
- Tagesänderung
- 4.37%
- Monatsänderung
- 1.75%
- 6-Monatsänderung
- 39.52%
- Jahresänderung
- 235.54%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K