OCG: Oriental Culture Holding LTD

4.06 USD 0.17 (4.37%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio OCG ha avuto una variazione del 4.37% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.97 e ad un massimo di 4.07.

Segui le dinamiche di Oriental Culture Holding LTD. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
3.97 4.07
Intervallo Annuale
1.06 7.47
Chiusura Precedente
3.89
Apertura
3.97
Bid
4.06
Ask
4.36
Minimo
3.97
Massimo
4.07
Volume
6
Variazione giornaliera
4.37%
Variazione Mensile
1.75%
Variazione Semestrale
39.52%
Variazione Annuale
235.54%
21 settembre, domenica