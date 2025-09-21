Valute / OCG
OCG: Oriental Culture Holding LTD
4.06 USD 0.17 (4.37%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio OCG ha avuto una variazione del 4.37% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.97 e ad un massimo di 4.07.
Segui le dinamiche di Oriental Culture Holding LTD. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
3.97 4.07
Intervallo Annuale
1.06 7.47
- Chiusura Precedente
- 3.89
- Apertura
- 3.97
- Bid
- 4.06
- Ask
- 4.36
- Minimo
- 3.97
- Massimo
- 4.07
- Volume
- 6
- Variazione giornaliera
- 4.37%
- Variazione Mensile
- 1.75%
- Variazione Semestrale
- 39.52%
- Variazione Annuale
- 235.54%
21 settembre, domenica