Währungen / NXTT
NXTT

24.36 USD 1.87 (8.31%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NXTT hat sich für heute um 8.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.68 bis zu einem Hoch von 26.31 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
21.68 26.31
Jahresspanne
0.13 27.00
Vorheriger Schlusskurs
22.49
Eröffnung
22.05
Bid
24.36
Ask
24.66
Tief
21.68
Hoch
26.31
Volumen
277
Tagesänderung
8.31%
Monatsänderung
5990.00%
6-Monatsänderung
7758.06%
Jahresänderung
1759.54%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
25.5 K