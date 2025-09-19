Währungen / NXTT
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
NXTT
24.36 USD 1.87 (8.31%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NXTT hat sich für heute um 8.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.68 bis zu einem Hoch von 26.31 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
21.68 26.31
Jahresspanne
0.13 27.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 22.49
- Eröffnung
- 22.05
- Bid
- 24.36
- Ask
- 24.66
- Tief
- 21.68
- Hoch
- 26.31
- Volumen
- 277
- Tagesänderung
- 8.31%
- Monatsänderung
- 5990.00%
- 6-Monatsänderung
- 7758.06%
- Jahresänderung
- 1759.54%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K