시세섹션
통화 / NXTT
주식로 돌아가기

NXTT

22.97 USD 0.48 (2.13%)
부문: 다른 심볼 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

NXTT 환율이 오늘 2.13%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 21.68이고 고가는 26.31이었습니다.

변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
일일 변동 비율
21.68 26.31
년간 변동
0.13 27.00
이전 종가
22.49
시가
22.05
Bid
22.97
Ask
23.27
저가
21.68
고가
26.31
볼륨
478
일일 변동
2.13%
월 변동
5642.50%
6개월 변동
7309.68%
년간 변동율
1653.44%
20 9월, 토요일