NXTT
22.97 USD 0.48 (2.13%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NXTT ha avuto una variazione del 2.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.68 e ad un massimo di 26.31.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
21.68 26.31
Intervallo Annuale
0.13 27.00
- Chiusura Precedente
- 22.49
- Apertura
- 22.05
- Bid
- 22.97
- Ask
- 23.27
- Minimo
- 21.68
- Massimo
- 26.31
- Volume
- 478
- Variazione giornaliera
- 2.13%
- Variazione Mensile
- 5642.50%
- Variazione Semestrale
- 7309.68%
- Variazione Annuale
- 1653.44%
21 settembre, domenica