NPB
18.32 USD 0.20 (1.08%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NPB hat sich für heute um -1.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.04 bis zu einem Hoch von 18.86 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
18.04 18.86
Jahresspanne
11.43 18.86
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.52
- Eröffnung
- 18.54
- Bid
- 18.32
- Ask
- 18.62
- Tief
- 18.04
- Hoch
- 18.86
- Volumen
- 30
- Tagesänderung
- -1.08%
- Monatsänderung
- 3.91%
- 6-Monatsänderung
- 26.17%
- Jahresänderung
- 25.48%
